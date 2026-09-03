Se pregătește cea mai mare tranzacție bursieră din istorie: doi giganți mondiali ai telecomunicațiilor, la un pas de fuziune

Deutsche Telekom deține în prezent 53% din T-Mobile US, iar o fuziune completă ar reuni cele două companii sub o singură structură. Grupul german analizează această posibilitate de mai multe luni, Financial Times relatând pentru prima dată despre discuții în aprilie.

O tranzacție care ar doborî recordul mondial

Tranzacția ar putea crea un gigant al telecomunicațiilor evaluat la aproximativ 300 de miliarde de dolari și ar deveni cea mai mare fuziune între companii listate din istorie.

Recordul este deținut de fuziunea dintre Vodafone și grupul german Mannesmann, încheiată în 1999 și evaluată la aproximativ 203 miliarde de dolari. O eventuală unire a Deutsche Telekom cu T-Mobile US ar depăși astfel cu aproape 100 de miliarde de dolari cea mai mare tranzacție de acest tip realizată până acum.

Cele două companii au analizat inclusiv înființarea unui nou holding, care ar urma să controleze atât Deutsche Telekom, cât și T-Mobile US. Sediul acestuia ar putea fi stabilit într-o țară cu un regim fiscal avantajos, precum Luxemburg, Țările de Jos sau Irlanda, iar compania ar putea fi listată atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Pentru Deutsche Telekom, miza este în primul rând piața americană. T-Mobile US reprezintă cea mai importantă afacere a grupului, generând anul trecut peste două treimi din câștigurile companiei germane.

Un puternic fond american cere abandonarea fuziunii

Planul se confruntă însă cu o opoziție tot mai puternică din partea investitorilor. Elliott Management, unul dintre cele mai cunoscute fonduri activiste de pe Wall Street, a acumulat o participație importantă la grupul german și se opune fuziunii.

Fondul vrea ca Deutsche Telekom să abandoneze discuțiile cu T-Mobile US și să se concentreze asupra altor modalități de a crește valoarea pentru acționari, printre care răscumpărarea propriilor acțiuni.

Fuziunea a provocat îngrijorări și în rândul unor investitori ai celor două companii. O parte dintre acționarii minoritari ai T-Mobile US se tem că noua structură i-ar expune mai mult piețelor europene, unde companiile de telecomunicații sunt evaluate, în general, mai modest decât cele americane.

Statul german controlează 28% din Deutsche Telekom

Eventuala fuziune ar trebui să depășească și obstacole politice și sindicale importante. Ver.di, unul dintre cele mai mari sindicate din Germania, care reprezintă inclusiv angajați din sectorul telecomunicațiilor, și-a exprimat deja rezervele față de tranzacție, în special în privința protejării locurilor de muncă și a drepturilor angajaților. Operațiunea ar necesita, de asemenea, sprijin politic la Berlin și Washington.

Statul german deține direct 14% din Deutsche Telekom, iar alte 14% din acțiuni sunt controlate de banca de stat KfW. În total, autoritățile germane controlează astfel 28% din grup.

Pentru directorul general al Deutsche Telekom, Tim Höttges, fuziunea completă cu T-Mobile US ar consolida poziția companiei pe piața care generează cea mai mare parte a câștigurilor sale.