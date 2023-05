Serviciul Bob Bistro aduce mâncare sănătoasă, gata de servit, direct la birou, distribuită către angajaţi prin intermediul unui dispozitiv IoT avansat

Bucureşti, 30 mai 2023. Grupul românesc BobNet specializat în produse şi servicii de automatizare pentru industria de Retail si HoReCa a lansat serviciului Bob Bistro, unic în România, ce asigură pre-livrarea zilnică de meniuri sănătoase direct la birou. Noul serviciu special este disponibil 24/7 şi îmbină tehnologia avansată cu mâncarea gătită, gustoasă şi sănătoasă.

Meniurile sunt produse cu utilizarea unei tehnologii moderne de ambalare, fără adăugare de aditivi şi conservanţi. Astfel, cu ajutorul tehnologiei automatizate dezvoltată de Grupul BobNet angajaţii din fabrici şi companii pot beneficia de o varietate de meniuri pre-livrate, gata de servit, cu acces 24/7, cu ridicarea acestora din automatul Bob Bistro instalat direct în spaţiul dedicat meselor pentru angajaţi.

“Un restaurant automatizat pentru birou reprezintă cea mai avansată experienţă pentru masa de prânz, ajutând managerii companiilor să ofere angajaţilor mâncare gătită şi sănătoasă, într-un mod mult mai eficient.”, a declarat Mihai Gîrneţ, CEO-ul companiei BobNet. “Preparate gata de servit sunt pre-livrate zilnic la birou, păstrate în condiţii optime, şi disponibile 24/7 cu acces în doar 30 de secunde prin intermediul tehnologiei de servire automatizată Bob Bistro. Astfel, angajatorii se pot asigura că lucrătorii au parte de mâncare sănătoasă, în mod eficient, fără timp pierdut în aşteptarea livrărilor clasice”, a adăugat Mihai Gîrneţ.

În plus, pentru angajatorii care aleg să ofere angajaţilor un beneficiu suplimentar prin asigurarea hranei angajaţilor din contul companiei, serviciul Bob Bistro oferă opţiunea de ridicare gratuită a mâncării de către angajaţi, cu achitarea ulterioară a consumului de către angajator, în condiţiile OG 16/2022. Astfel, fiecare angajator îşi poate seta limita lunară de asigurare a hranei per angajat, în acelaşi timp, angajatul poate ridica produse peste limita stabilită de angajator, cu achitarea acestora din contul propriu. De asemenea, Bob Bistro oferă şi opţiunea de plată amânată până la finalul lunii pentru angajaţi sau până la ziua de salariu, fără costuri suplimentare.

“Ţinând cont de tendinţele din domeniul alimentaţiei, se pare că Bob Bistro va deveni un trend în materie de prânz la birou şi un “must have” pentru angajatorii care îşi doresc să asigure un mediu productiv şi prietenos pentru angajaţi. Beneficiile oferite angajaţilor ajută la îmbunătăţirea gradului de loializare şi de satisfacţie la locul de muncă şi au un impact pozitiv asupra performanţei şi a productivităţii acestora.”, a completat Mihai Gîrneţ.

Serviciul Bob Bistro este o oportunitate pentru companiile la care se lucrează în ture, pentru că, datorită modalităţii de funcţionare, angajaţii au acces la mancare în orice moment din zi sau din noapte.

Soluţia Bob Bistro este implementată cu succes în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind deja folosită cu entuziasm de către utilizatori. Reţeaua Bob Bistro este în expansiune accelerată, fiind pregătită pentru extindere la nivel naţional şi internaţional. Dispozitivele şi serviciile Bob Bistro sunt deja prezente în unele clădiri noi de birouri, atât în zona de lobby, cât şi în cadrul companiilor care şi-au dorit serviciul să fie instalat chiar în bucătăria sediului de firmă.

Grupul BobNet este printre puţinele startup-uri din lume care au o baza proprie operaţională de testare a soluţiilor dezvoltate ce operează în retailul real. În particular, BobNet operează un lanţ automatizat de dispozitive amplasate în blocuri rezidentiale din Bucureşti (lanţul Bob Concierge) cu accent pe vânzarea şi livrarea de meniuri proaspete, gata pregătite.

Despre BobNet Group

BobNet este o companie inovatoare ce îşi propune să fie printre jucătorii importanţi în piaţa europeană în plină dezvoltare, fiind concentrată pe retailul produselor alimentare, în particular, prin dezvoltarea de soluţii automate de lanţuri super convenience, precum Bob Bistro. BobNet inovează industria prin tehnologiile avansate, create pentru a automatiza procesul de comercializare şi logistica, în scopul de a oferi clienţilor o experienţa moua de retail.

Compania dezvoltă lanţuri extinse de dispozitive Internet of Things ce folosesc inteligenţa artificială, care permite realizarea mai multor tehnologii noi în industria de retail. În special, compania are scopul de a deveni unul din cei mai mari producători de lanţuri de tip now în retailul modern.