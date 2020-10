Soluţie de criză. Ca să nu îşi piardă afacerea, proprietarii unui hostel din Cluj închiriază camerele pe termen lung

Tudor Sîntimbrean, administrator: „Noi acţionam în domeniul turismului. Aveam camere de o persoană, de două, de şase, de patru, de opt. Acum nemaiputând face asta, în încercarea de a ne salva munca trebuie să ne adaptăm şi am ajuns la această idee de a transforma camerele, cele în care erau mai multe paturi să le transformăm pentru una sau două persoane şi să le închiriem pe termen lung. Preţul celei mai mici camere începe de la 180 de euro pe lună, asta înseamnă cameră, living, grădină, loc de parcare, băi. Anul acesta am avut în total câţi turişti am avut anul trecut în patru zile, cred că spune tot.”

Întrebat cine sunt cei care vin să se cazeze, Tudor Sîntimbrean spune că „sunt şi studenţi, dar surpriza a fost să fie tineri români care se întorc în ţară din cauza pandemiei. Probabil nu îşi mai găsesc de lucru nici în afară.”