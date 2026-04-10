Sondaj. Europenii nu mai au încredere în SUA, Rusia rămâne principala amenințare

Un sondaj recent Cluster17 a arătat că în mai multe țări ale UE, SUA nu mai sunt percepute ca un aliat, potrivit Politico. De altfel, în ochii europenilor, americanii conduși de Donald Trump au devenit o problemă mai mare decât China.

Cercetarea a fost realizată în Spania, Belgia, Franța, Italia, Germania și Polonia. De exemplu, în Franța, Italia, Spania și Belgia, o parte semnificativă a oamenilor consideră SUA o amenințare sau un concurent. În unele locuri, mai mult de jumătate dintre oameni au această opinie.

Starea de spirit s-a schimbat cel mai dramatic în sudul Europei. În Spania, 51% dintre oameni numesc SUA o amenințare. În Germania și Franța, o treime dintre cei chestionați împărtășesc această opinie.

În același timp, cei care consideră America un aliat apropiat sunt puțini și rari. Polonia iese în evidență față de imaginea generală. Acolo, SUA sunt încă percepute ca un partener și un aliat, deși nemulțumirea este încă în creștere. 13% nemulțumiți de politica SUA este o cifră semnificativă pentru Polonia, a cărei populație are în mod tradițional o mare simpatie pentru americani.

În ciuda rezultatelor surprinzătoare, Rusia rămâne principala amenințare. Aproximativ 70% dintre cei chestionați cred acest lucru.