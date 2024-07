Sorin Grindeanu, avertisment pentru cei care fac centura de sud a Craiovei: „Nu sunt mulţumit.”

„Partea de care nu sunt mulţumit este ritmul în care merge centura de sud a Craiovei. Sunt undeva la 80%? Nu sunt mulţumit. I-aş atenţiona şi le spun că aşa cum aici am luat decizia să reziliez contractul, în urmă cu un an, şi am făcut foarte bine, am reziliat şi cei care au venit în loc îşi fac treaba, nu am probleme să fac acelaşi lucru pentru centura de sud”, a declarat ministrul, după verificarea lucrărilor pe tronsonul 1 şi tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova-Piteşti.

„Eu îi atenţionez să îşi schimbe modul de lucru şi să mărească ritmul”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.