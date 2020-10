Speranţa moare ultima în HoReCa. Proprietarii de restaurante caută soluţii pentru a-şi salva afacerile

Ceva sprijin financiar de la stat, cu ceva şomaj tehnic pentru angajaţi nu par a fi soluţia perfectă pentru ca un restaurant să se menţină pe linia de plutire într-o perioadă de criză. Tot clientul pare să fie sprijinul de nădejde, spun antreprenorii. Dana Nica are un restaurant în Capitală şi este optimistă. Din martie a apelat la delivery – un colac de salvare pentru afacerea sa. Iar cât timp a avut restaurantul deschis, capacitatea locurilor s-a restrâns la 25%. Acum a rămas cu 20 de angajaţi.

Dana Nica, proprietar restaurant: „Opt angajaţi au plecat din martie până acum. Deja 4 dintre ei s-au reprofilat în alte domenii. Acum că a început sezonul ploios, deocamdată velele le-am pus. Apoi o să punem încălzitoare. Mai mult de atât n-o să închidem. O să mergem cum am mers şi în perioada sătrii de urgenţă. Am lucrat cu patru aplicaţii de delivery. O să intrăm din nou pe mai multe aplicaţii dacă va fi o cerere mai mare pentru livrări. Sperăm ca în formatul în care suntem acum să supravieţuim cu toţii la un minim. Mai mult de atât nici măcar nu îndrăznim să ne dorim. Suntem obişnuiţi deja cu ideea că o să fim la minim. Ne bazăm foarte tare pe cei care ne-au trecut pragul de-a lungul timpului. Ei ne-au fost sprijinul în perioada stării de urgenţă şi sunt convinsă că şi acum, iarna, tot ei ne vor fi sprijinul de bază.”