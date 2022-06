Statele Unite se luptă cu inflaţia. Fed majorează dobânda cu 0,75 puncte procentuale, semnalând încetinirea economiei

Majorarea dobânzii a fost cea mai mare operată de banca centrală americană din 1994 şi a fost efectuată după ce datele recente au arătat un progres redus în lupta împotriva inflaţiei.

"Inflaţia rămâne ridicată, reflectând dezechilibrele cererii şi ofertei legate de pandemie, preţurile mai mari la energie şi presiunile mai largi asupra preţurilor", a afirmat Federal Open Market Committee, care stabileşte politica monetară, într-o declaraţie la finalul reuniunii de două zile de la Washington. "Comitetul este ferm angajat să readucă inflaţia la obiectivul de 2%."

Declaraţia a continuat să citeze războiul din Ucraina şi politicile de blocare a Chinei ca surse ale inflaţiei.

Instituţia a majorat rata dobânzii fondurilor federale pe termen scurt la un interval cuprins între 1,50% şi 1,75%, iar oficialii Fed laau estimat o creştere a ratei la 3,4% până la sfârşitul acestui an şi la 3,8% în 2023 - o schimbare substanţială faţă de proiecţiile din martie, care prevedeau o creştere a ratei la 1,9% în acest an.

Politica monetară mai strictă a fost însoţită de o reducere a estimărilor economice ale Fed, economia fiind acum văzută ca încetinind la o rată de creştere sub 1,7% în acest an, şomajul crescând la 3,7% până la sfârşitul acestui an şi continuând să crească la 4,1% până în 2024.

Proiecţiile reprezintă o ruptură faţă de eforturile recente ale Fed de a prezenta politica monetară mai strictă şi controlul inflaţiei ca fiind compatibile cu un şomaj constant şi scăzut. Rata de 4,1% a şomajului văzută în 2024 este acum uşor peste nivelul pe care oficialii Fed îl consideră, în general, ca fiind compatibil cu ocuparea deplină a forţei de muncă.

Din martie, când oficialii Fed au estimat că ar putea majora ratele şi controla inflaţia în condiţiile în care rata şomajului ar rămâne în jurul valorii de 3,5%, inflaţia s-a menţinut cu încăpăţânare maximul ultimilor 40 de ani, fără niciun semn că ar fi atins vârful pe care factorii de decizie ai Fed îl prognozau în primăvară.

Factorii de decizie văd inflaţia la 5,2% în acest an şi încetinind treptat până la 2,2% în 2024.