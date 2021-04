Studiu. Şapte din zece investitori au un apetit în creştere pentru proiecte verzi

Totodată, aproape 60% din marile companii susţin că îşi accelerează tranziţia către o economie verde, potrivit unui studiu ING realizat în colaborare cu compania Longitude, parte a grupului Financial Times.

Pentru 33% dintre companii, sănătatea şi starea de bine a angajaţilor ocupă primul loc în topul celor mai urgente priorităţi de sustenabilitate în următoarele 12 luni, iar pe agenda investitorilor este pe locul trei. Similar, aproximativ 32% dintre companii spun că se vor concentra pe inovaţiile în produse şi servicii verzi, precum şi pe gestionarea sustenabilă a lanţului de aprovizionare, iar 30% dintre acestea pe reducerea amprentei de carbon.

Claudiu Sabău, Head of Clients, Wholesale Banking, ING Bank România, explică: „Din 2014, sustenabilitatea a devenit parte din strategia ING. Ne bucurăm să vedem tot mai mulţi clienţi care îşi definesc obiective clare de sustenabilitate şi venim în întâmpinarea nevoilor lor prin oferirea de credite verzi (“green loans” şi “sustainability-linked loans”) şi prin oferirea de consultanţă în structurarea programelor de finanţare prin intermediul pieţelor de capital. Emisiunile de obligaţiuni verzi (“green bonds”) au avut o creştere exponenţială in ultimii 5 ani, ele oferind emitenţilor acces la o categorie nouă şi stabilă de investitori care pun un accent mare pe evaluarea şi diminuarea impactul social şi de mediu generat de afacerile companiilor finanţate.”

În ceea ce priveşte emisiunile de obligaţiuni, 46% dintre investitorii instituţionali au un apetit crescut pentru obligaţiunile sociale, 43% pentru obligaţiunile de sustenabilitate, iar 41% pentru obligaţiunile verzi. În topul priorităţilor de sustenabilitate ale investitorilor pentru următoarele 12 luni se află combaterea schimbărilor climatice (52%) şi gestionarea responsabilă a lanţului de aprovizionare (42%).

La studiul ING au participat 450 de companii din şapte sectoare (auto, agro-alimentar, energie, construcţii, transport, ambalaje şi produse electronice) şi 100 de investitori instituţionali de pe trei continente (Europa, S.U.A. şi Asia). Rezultatele studiului au fost publicate, în luna aprilie, într-un raport intitulat „Acum ori niciodată: Un nou standard al sustenabilităţii”.

Accesul la produsele de finanţare verzi vine la pachet cu obiective de performanţă măsurabile, astfel că şapte din zece companii spun că devin mai responsabile, întrucât monitorizează constant îndeplinirea lor. Jumătate dintre investitori consideră că finanţarea sustenabilă are o contribuţie importantă şi accelerează tranziţia companiilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon către soluţii mai prietenoase cu mediul.

„Dacă indicatorii de sustenabilitate sunt îndepliniţi sau proiectele finanţate sunt verzi, un beneficiu al acestor instrumente de creditare faţă de cele tradiţionale este costul de finanţare mai scăzut. În ţările în care activează, în anul 2020, ING a fost unul dintre liderii de piaţă în finanţarea sustenabilă. Am intermediat 60 de obligaţiuni verzi, sustenabile şi sociale şi am acordat 47 de credite de sustenabilitate. Şi 2021 se anunţă cel puţin la fel de activ, deja am intermediat la nivel de grup peste 15 obligaţiuni de sustenabilitate şi am acordat 25 de credite verzi şi de sustenabilitate”, a completat Claudiu Sabău, Head of Clients, divizia de Wholesale Banking, în cadrul ING Bank România.

Ca urmare a pandemiei, 57% dintre companii şi-au intensificat planurile de transformare sustenabilă. Investitorii instituţionali se aşteaptă să vadă mai multe proiecte ambiţioase din partea companiilor, precum şi date cantitative şi indicatori de performanţă clari pentru măsurarea obiectivelor de sustenabilitate ale acestora.

ING a desfăşurat primul său sondaj despre sustenabilitate corporativă în anul 2017. 81% dintre companiile americane care au luat parte la cercetare au declarat că aveau o strategie de sustenabilitate, însă doar 34% dintre acestea au confirmat că direcţiile au fost implementate. Astăzi, liderii companiilor înţeleg că problemele de mediu şi sociale trebuie să fie integrate în lanţurile valorice şi modelele lor de afaceri, dacă îşi doresc să fie prezenţi pentru o perioadă îndelungată pe piaţă.