Sumele plătite de APIA pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul I al anului

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va plăti peste 116 milioane lei pentru motorina utilizată în agricultură în primul trimestru al anului 2025, ajutorul de stat fiind acordat pentru 9.213 beneficiari, la un cuantum de 2,213 lei/litru.