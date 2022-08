Topul european al bancherilor milionari în euro. România are trei, iar Germania 543

România are trei bancheri cu câş­ti­guri anuale de peste 1 mi­lion de euro - doi din top ma­nage­ment şi unu din supra­veghere, la fel ca Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu are niciun bancher în top, Bulgaria şi Malta au câte un singur bancher milionar, iar Cipru are doi bancheri.