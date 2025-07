Trofeul Electricianului 2025 a ajuns la Distribuție Oltenia

„Trofeul Electricianului înseamnă profesionalism, colegialitate și pasiune pentru o meserie care susține viața de zi cu zi a comunităților. Suntem mândri că am oferit acest cadru la Craiova, unde energia din teren s-a transformat în performanță și momente autentice de respect reciproc”, a precizat Ondrej Safar, managerul Distribuție Oltenia, organizatorul ediției din acest an.

Municipiul Craiova a găzduit timp de trei zile cea de-a 43-a ediție a Trofeului Electricianului, competiție națională dedicată profesioniștilor din domeniul energiei, care a reunit aproximativ 400 de specialiști din toată țara, potrivit The Diplomat – Bucharest.

Competiția, desfășurată sub conceptul „Energy in the Field”, a inclus probe teoretice și practice extrem de complexe, esențiale pentru funcționarea în siguranță a rețelelor electrice. Participanții au fost evaluați în timp real de comisii specializate în probe precum: operarea stațiilor de transformare, lucrări pe rețele de medie și joasă tensiune, PRAM, defectoscopie sau activitate dispecer.

Premiu special „Zero accidente de muncă”

Distribuție Oltenia a fost desemnată marea câștigătoare a ediției din 2025, aducând trofeul acasă, la Craiova. Celelalte echipe câștigătoare au fost Distribuție Energie Electrică România, Romania Electricity Grids și Delgaz Grid. Echipele Adrem și Energobit au fost evidențiate pentru cel mai tânăr, respectiv cel mai vârstnic concurent.

Între premiile speciale s-au numărat distincțiile pentru „Zero accidente de muncă”, primite de Distribuție Energie Oltenia și Distribuție Energie Electrică România, precum și Trofeele Junior și Întreținere, câștigate de aceleași companii. Au fost acordate premii individuale pentru excelență și participare simbolică tinerelor talente, dar și veteranilor meseriei.

Delgaz Grid va prelua ștafeta organizării fazei naționale din 2026, care va avea loc la Iași, locul de unde a pornit Trofeul, în vara anului 1977.