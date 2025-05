Trump – Cină de gală pentru principalii cumpărători ai criptomonedei care-i poartă numele

Președintele american Donald Trump a oferit o cină de gală pentru principalii cumpărători ai criptomonedei care-i poartă numele, $TRUMP – un eveniment pe care nu doar adversarii săi democrați, dar și protestatari veniți special la eveniment l-au catalogat drept „corupt”, informează BBC.

Cei mai importanți 220 de cumpărători ai meme coin-ului, listați într-un clasament public, au primit invitații la evenimentul „cu ținută opțională black-tie”.

Când moneda $TRUMP a fost lansată, cu puțin timp înainte de inaugurarea sa din ianuarie, valoarea sa a crescut vertiginos, pentru o perioadă scurtă, pentru ca, apoi, să scadă brusc.

Senatorul democrat Chris Murphy a scris pe X: „Este fundamental corupt – o modalitate de a cumpăra acces la președinte”.

Liberal mob protesting outside of Trump dinner is kind of hillarious tbh 😂😂 @IfindRetards #trumpdinner #trumpmeme #donaldtrump #trump #trumpmemedinner $TRUMP pic.twitter.com/AffxCCpqZP

— SarumanReborn (@catchingpumpsol) May 23, 2025