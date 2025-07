Profesorii suplinitori nu vor mai fi reangajați din toamnă. Măsuri dure anunțate de Ministerul Educației

Decizia vine pe fondul măsurilor de criză economică și vizează în special cadrele didactice angajate pe perioadă determinată sau cu plata cu ora, contracte care expiră în vară.

Ministrul a precizat că profesorii suplinitori nu vor mai fi reangajați deoarece numărul de norme va fi redus, iar clasele vor avea un efectiv mai mare de elevi. „Nu va pleca nimeni care are contract valabil pe mai mult de un an. Avem oameni angajați pe un an sau cu plata cu ora, contracte care oricum se încheiau în vară”, a declarat Daniel David.

În sistemul educațional românesc, profesorii suplinitori reprezintă o categorie importantă, majoritatea fiind cadre calificate care lucrează pe perioade determinate din cauza lipsei posturilor viabile sau a numărului redus de ore într-o singură școală. Măsura anunțată ar putea afecta zeci de mii de cadre didactice.

Ministrul a subliniat că profesorii rămași în sistem vor avea mai mult timp de predare pentru același salariu. De asemenea, plata cu ora va fi redusă considerabil.

„Chiar și fără măsurile actuale, nu era nicio garanție că acele contracte s-ar fi prelungit în toamnă”, a adăugat David.

Referitor la protestele anunțate de sindicate și posibilul boicot al începutului de an școlar, ministrul a menționat că „sindicatele au dreptul să protesteze”. Totuși, el a atras atenția că lipsa acestor măsuri ar duce inevitabil la concedieri masive: „Dacă nu luăm aceste decizii, alternativa este disponibilizarea. Trebuie să înțelegem vremurile în care trăim.”

Ministrul a încheiat declarând că, în cazul în care România primește o evaluare economică negativă în luna august, efectele se vor resimți sever din toamnă, inclusiv în sistemul educațional.