Daniel David: Plata cu ora pentru dascăli era mai mare decât garda în sănătate. Burse pentru medii sub 5

Ministrul Educației, Daniel David, spune că deficitul întoarce țara pe dos, dar, din păcate, educația a avut o contribuție importantă: plata cu ora în preuniversitar a fost mai mare decât garda în sănătate, iar bursele de merit s-au dat și pentru elevi care aveau media sub 5.

David spune că în ultimii doi ani, chiar dacă au fost intenții bune, s-au făcut investiții financiare care nu sunt sustenabile, pe două componente: resursa umană și bursele.

„Au crescut salariile, au crescut normele libere pentru plata cu ora. Apoi, fondul de burse. Repet, intenții bune, dar complet nesustenabile în condițiile în care educația are o contribuție la acest deficit major. (…) În ceea ce privește resursa umană, mesajul meu a fost că nu vreau să discut despre reducerea fondului de salarii. Nu vreau să modificăm salarii și nu vreau să dăm oameni afară. Dar, de undeva trebuie să faci eficientizarea. Și asta a putut să vină din creșterea normei didactice cu un număr minim de ore, cu două ore pe săptămână, 24 de minute pe zi, dacă vreți și cu această creștere suntem tot sub o medie europeană. Și doi, la modul în care plătim – ca să spun așa – orele suplimentare, pe care nu ești forțat să le faci, dacă vrei le faci, dacă nu, nu. Țara își permite să plătească ora într-un anumit fel. Oricum, valoarea în preuniversitar a fost mai mare decât în universitar și decât în zona unor gărzi din domeniul sănătății. Deci, altfel spus, asta s-a întâmplat cu resursa umană”, spune David, la Digi 24.

Și în ceea ce privește bursele, totul trebuie regândit, „fiindcă am avut în anumiți ani lucruri aberante”.

„În 2023-2024, bursă de merit dată unor copii care aveau media sub 5, de exemplu. Și discuția a fost: trebuie să reducem fondul de burse, dar argumentul meu a fost că oricum trebuie să rămână mai mare decât am avut înainte de aceste creșteri nesustenabile. Și atunci, pe anul viitor, în cazul burselor studenților și în cazul burselor elevilor, pornim cu un fond mai mare decât am avut înainte de aceste creșteri nesustenabile din 2023, dar, sigur, nu putem să intrăm în competiție cu ce am avut în 2024-2025, pentru că această creștere este nesustenabilă și țara nu și-o permite în acest moment”, mai spune ministrul Educației.

David afirmă că această schimbare nu face ca România nu iesă din standarde europene: „Nu avem norme mai mari decât există la nivel european, nu avem un sistem de burse inferior altora care există la nivel european, și al decenței când ne permitem acum”.