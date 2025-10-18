Sorin Grindeanu a discutat cu liderii social-democrați din Spania și Germania

„Dialog inspirant cu Pedro Sanchez. Construind o social-democrație europeană mai puternică. Împreună, PSOE și PSD susțin investițiile, echitatea și solidaritatea – o Europă care lucrează pentru oameni”, a notat Grindeanu, sâmbătă pe X.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a participat la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni pentru a promova o viziune a Europei sociale.

Sorin Grindeanu a discutat cu vicecancelarul Germaniei despre politici fiscale

Sorin Grindeanu, s-a întâlnit și cu Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei, pentru a discuta despre investiții, în detrimentul austerității.

„Întâlnire foarte bună cu Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei”, a spus Sorin Grindeanu, sâmbătă, pe X.

În cadrul întâlnirii, Grindeanu și Klingbeil au subliniat obiectivul comun de a implementa reguli fiscale care să susțină dezvoltarea economică și investițiile, evitând măsurile de austeritate.

Very good meeting with @larsklingbeil, Vice-Chancellor & Finance Minister of Germany.

We share a common goal: fiscal rules that support growth and investment – not austerity.#PESCongress #SPD #SocialEurope pic.twitter.com/ZuhaqY4gae — Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) October 18, 2025

În marja congresului, liderul social-democrat a făcut mai multe apeluri la creșterea investițiilor, subliniind: „Reducerea deficitului nu trebuie să însemne reducerea investițiilor. Avem nevoie de o Europă care protejează, nu doar reglementează”.

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European

Sorin Grindeanu a discutat și cu António Costa, președintele Consiliului European, pentru a discuta viitorul buget al Uniunii Europene.

„Întâlnire excelentă cu António Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE”, a notat liderul PSD pe platforma X.