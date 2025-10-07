Sorin Grindeanu discută cu ambasadorul Germaniei despre investiții, securitate și fonduri europene

La Camera Deputaților, Sorin Grindeanu a punctat că România oferă o platformă solidă de securitate, atât în zona Mării Negre, cât și la frontiera de est a Uniunii Europene, și și-a exprimat interesul pentru creșterea investițiilor germane în țară, inclusiv în domeniul industriei de apărare.

„Ne dorim să dezvoltăm în continuare relațiile româno-germane în domeniul strategic, economic, politic și cultural. Am pus accent pe capacitatea României de a oferi o puternică platformă de securitate, atât în zona Mării Negre, cât și la frontiera de est a Uniunii Europene. Suntem interesați de creșterea nivelului de investiții germane în România, inclusiv în domeniul industriei de apărare. Comunitatea română din Germania și comunitatea germană din România sunt un liant puternic atât pentru aprofundarea relațiilor culturale, cât și pentru dezvoltarea pragmatcă a cooperării economice dintre statele nostre”, potrivit lui Grindeanu.

El menționează că mulțumit pentru sprijinul acordat aderării României la Spațiul Schengen și a transmis că mizăm în continuare pe sprijinul Germaniei pentru aderarea României la OECD.

„Un punct important al discuției a vizat alocarea fondurilor europene pentru România. Este extrem de important ca aceste sume să fie în concordanță cu noile dezvoltări geopolitice, care au adus România în prima linie a protejării valorilor democratice ale Uniunii Europene”, încheie președintele Camerei Deputaților.