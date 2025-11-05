Bursele studenților vor fi mărite din fondurile europene. Daniel David explică planul pentru prima de carieră didactică

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că vrea să obțină acordul necesar pentru folosirea fondurilor europene, astfel încât acestea să contribuie la completarea burselor studenților.

Totodată, Daniel David a declarat că prima de carieră didactică ar putea fi plătită din bani europeni începând cu luna ianuarie a anului viitor.

Miercuri, ministrul a declarat, ca răspuns la întrebările adresate, că după aprobarea Comisiei Europene privind utilizarea fondurilor europene pentru acordarea primei de carieră didactică, România va putea folosi acești bani în scopul menționat de anul viitor.

„Așa cum am anunțat public, noi am obținut aprobarea Comisiei pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor și pentru a completa bursele studenților, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a declarat Daniel David.

Prima de carieră didactică are valoarea de 1.500 de lei. Ea poate fi folosită pentru cursuri de formare, cărți, echipamente IT, iar o parte din bani poate fi destinată nevoilor educaționale individuale ale profesorilor.

În privința cardurilor educaționale, Ministrul Educației a spus că plățile vor începe în noiembrie pentru cei care au deja cardurile și în decembrie pentru cei care încă nu le-au primit.