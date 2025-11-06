Ilie Bolojan: Am luat măsuri nepopulare ca să evităm blocarea fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Digi24, că măsurile economice adoptate de guvernul său, deși nepopulare, au fost necesare pentru a evita suspendarea fondurilor europene și intrarea României în incapacitate de plată.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, jjoi, într-un interviu la Digi24, că deciziile economice adoptate în ultimele luni au fost luate pentru a stabiliza finanțele publice și a recâștiga încrederea piețelor.

„Guvernul a fost pus în situația de a adopta niște măsuri care nu sunt populare. Aceste pachete au urmărit să recâștigăm încrederea piețelor și să generăm venituri la buget, urmând ca treptat să reducem cheltuielile, lucru pe care îl facem deja”, a spus Bolojan.

Premierul a recunoscut că aceste decizii pot provoca o „contracție economică” și o pierdere temporară de încredere, dar a subliniat că ele au fost „necesare pentru stabilitatea țării”.

Bolojan a comentat și legătura dintre situația economică și alegerile pentru Primăria Capitalei, spunând că un București bine administrat este „o locomotivă pentru economia națională”.

„Alegerea primarului general nu este doar o miză locală. 25% din PIB-ul României este generat de Capitală și încă 15% de zona metropolitană. Dacă Bucureștiul se dezvoltă, duce România după el”, a afirmat premierul.

El a adăugat că bucureștenii vor trebui să aleagă un primar „care are cele mai mari șanse să ducă orașul înainte”, subliniind că stabilitatea Capitalei influențează direct stabilitatea întregii țări.