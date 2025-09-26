Ministerul Educației: Toleranță zero pentru violența din sistemul educațional

Ministerul Educației a transmis, vineri, că monitorizează, prin proceduri interne, cazurile de violență în diverse forme din sistemul de educație și cercetare, unele fiind semnalate public.

Instituția subliniază că astfel de fapte nu sunt tolerate și că există proceduri specifice pentru prevenirea și abordarea lor. „ Ministrul educației Daniel David, a extins posibilitatea de sesizare, inclusiv anonimă, a unor astfel de fapte inacceptabile, cu scopul de a facilita prevenția, identificarea și sancționarea lor”, se arată în comunicat.

„Faptul că asistăm la o recrudescență a violenței – în forme diverse – la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educațional, dimpotrivă, mediul educațional trebuie să arate toleranță zero pentru astfel de fapte și, mai mult, trebuie să facă eforturi să fie mereu un model de conduită decentă între oameni (comportament, limbaj etc.), care să influențeze apoi pozitiv interacțiunile sociale”,a declarat ministrul Educației.

Ministerul Educației a inițiat o analiză a legislației existente, cu scopul de a eficientiza măsurile de prevenție și sancționare a violenței în sistemul educațional.