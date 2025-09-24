Daniel David, ministrul Educației, anunță intensificarea prezenței poliției și jandarmilor în școli

Ministrul Educației, Daniel David, anunță că prezența poliției și a jandarmilor în școlile vizate de mesajele de amenințare va fi intensificată.

Ministrul pledează pentru „o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică”.

„În zonele unde au fost primite aceste mesaje, prezenţa echipelor de poliţie şi de jandarmi va fi crescută, tocmai pentru a preveni orice situaţie de risc.

Şcolile au fost instruite să fie mai vigilente, să aplice regulamentul de ordine interioară, iar acolo unde este nevoie, directorii şi diriginţii să discute cu elevii şi părinţii”, a spus Daniel David la Digi24.

Ministerul Educației se află în legătură permanentă cu ministerul de Interne

Zeci de școli din aproape 30 de județe au primit mesaje de amenințare în ultimele zile, ceea ce ministrul Educației a catalogat drept „o problemă foarte gravă”.

Potrivit acestuia, ministerul Educației se află în legătură permanentă cu ministerul de Interne, iar autoritățile însărcinate cu siguranța investighează cazul.

Unitățile de învățământ care au primit e-mailuri cu amenințări au fost instruite să sesizeze imediat Poliția Locală.

„Nu am primit recomandare să blocăm procesul educațional”

„Nu am primit nicio recomandare, niciun sfat, nicio sugestie de la autorităţile care se ocupă de securitate, de ordine publică, să interferăm cumva sau să blocăm procesul educaţional”, a declarat Daniel David.

„Sunt convins că se va ajunge la autor. Nimeni să nu creadă că, doar pentru că trimite un e-mail de pe o adresă greu de identificat, va scăpa. Va fi un exemplu pentru oricine îşi imaginează că se poate juca în acest fel”, a adăugat el.