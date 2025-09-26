Nicu Ştefănuţă despre PNRR: Va fi ca la scaunele muzicale. Cine e aşezat, bine. Cine nu, la revedere!

Ştefănuţă a explicat că, potrivit situaţiei actuale, din cele 21 de spitale incluse în PNRR, doar 8 mai sunt eligibile pentru finanţare.

„Acum suntem la final de septembrie e bine la final de august anul viitor se va da un mare stop al acestui ceas care se numeşte PNRR şi atunci va fi ca la scaunele muzicale, cine e aşezat bine cine nu, la revedere”, a spus Ştefănuţă, vineri la B1 TV.

„Pe mine la PNRR mă sperie mai degrabă faptul că mai avem 11 luni în care să construim spitale, şcoli, cămine drumuri, căi ferate”, a continuat europarlamentarul.

Privind o potenţială prelungire a termenului de implementare, Nicu Ştefănuţă a spus: „Noi la Parlamentul European milităm, de exemplu, pentru 18 luni în plus, însă eu nu văd Comisia Europeană prea flexibilă pe partea asta”.