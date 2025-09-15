Moțiune simplă împotriva ministrului Educației: Daniel David apără creșterea normei didactice / Senatul a respins moțiunea

UPDATE 17:52 Senatul respinge moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației

Senatul a respins, luni, cu 40 de voturi „pentru”, 82 „împotrivă” și o abținere, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.

Senatul a dezbătut luni după-amiază o moțiune simplă depusă de opoziție împotriva ministrului Educației, Daniel David, prin care s-a cerut anularea imediată a măsurilor de austeritate din sistemul de învățământ.

UPDATE Bolojan, despre burse și creșterea normei de predare: Nu mai puteam continua așa

Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat luni contextul financiar care a determinat implementarea măsurilor controversate din educație. Acesta a subliniat că România se confruntă cu un deficit bugetar de 30 de miliarde de euro anual.

„Aș vrea să vă duceți aminte că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român într-un an de zile este de 30 de miliarde de euro. Deci România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcționa. Și atunci nu mai puteam continua așa pentru că intram într-o fundătură”, a declarat Bolojan

UPDATE Daniel David propune un pact pe 10 ani pentru dezvoltarea educației

Ministrul Educației, Daniel David, a lansat ideea unui pact național pentru un „deceniu al educației și cercetării”, luni, în cadrul ședinței de Senat.

„Vă propun ceva foarte pragmatic. Un pact pentru un deceniu al educației și cercetării, care să aibă trei puncte simple”, a declarat David în cadrul ședinței de Senat de luni.

Ministrul a propus trei direcții clare: alocarea bugetului anual să nu fie niciodată mai mică decât cel precedent, menținerea educației și cercetării împreună pe durata unui deceniu și respectarea standardelor Uniunii Europene și OECD în privința marilor reforme.

UPDATE Ministrul Educației apără creșterea normei didactice: În condiții de criză fiscal-bugetare a devenit o necesitate

decizia de majorare a normei didactice Ministrul Educației, Daniel David, a apărat lunicu două ore pe săptămână, susținând că această măsură a fost impusă de constrângerile bugetare și că a adus beneficii sistemului educațional. „Dacă erau condiții de normalitate și începeam reformele QX, aș fi început cu această reformă, vă spun direct și am spus public. Nu reprezentase pentru mine o prioritate. În condiții de criză fiscal-bugetare, creșterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate. Nimeni nu și-a dorit-o, fiindcă niciun ministru nu vrea să se contreze cu oamenii din sistem”, a declarat David în ședința Senatului. Ministrul a prezentat date comparative din țări europene pentru a justifica măsura: „Franța, 22 ore. Spania, 21. Irlanda, 22. Da, există și acele exemple pe care le-ați dat – Turcia, Bulgaria, Polonia – cu număr de sub 18 ore. Avem și Ungaria, cu 26. N-am ieșit din niște repere ale OECD și ale Uniunii Europene”.

Știrea inițială

Senatul discută și votează astăzi o moțiune simplă prin care sunt contestate politicile Guvernului în domeniul educației, potrivit informațiilor publicate de forul legislativ.

Documentul a fost depus miercuri de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

Moțiunea poartă titlul „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” și are 38 de semnături de la senatori din opoziție, mai exact, 28 de la AUR, 6 neafiliați și 4 de la Pace-Întâi România.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. (…) Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, se precizează în textul moțiunii.

Opoziția susține că peste 15.000 de posturi ar dispărea prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a celor titulari cu normă redusă.

Totodată, aceștia menționează că motivul prezentat de Guvern, reducerea deficitului, ar aduce conform Consiliului Fiscal o economie de doar 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei.

Senatorii semnatari critică și reducerea fondurilor pentru burse, dar și situația dificilă a elevilor din mediul rural, obligați să parcurgă distanțe lungi pentru a ajunge la școală.

Aceștia declară că mișcarea „creşte riscul abandonului şcolar”.

Printre cerințele moțiunii se află anularea rapidă a măsurilor aplicate în învățământul preuniversitar și universitar, recâștigarea prestigiului cadrelor didactice, eliminarea „derapajelor ideologice” din programele școlare, alocarea a minimum 6% din PIB pentru educație și inițierea unui dialog real cu toate părțile implicate.

„Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă”, se arată în documentul depus în Senat.