AUR pregătește o moțiune simplă pe tema politicilor din educației. Când va fi aceasta depusă

Parlamentarii AUR au anunțat astăzi că vor depune miercuri o moțiune simplă privind politicile din educație. Informația a fost transmisă luni de liderul senatorilor partidului AUR, Petrișor Peiu.

„Din păcate, avem o situaţie mult mai grea decât în anii trecuţi în educaţie. Din punct de vedere politic, noi am decis să marcăm această degradare a modului în care statul român tratează educaţia, printr-o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie, pe care o vom depune în ziua de miercuri. Aşa, ca să fac o glumă care nu e chiar glumă, sigur că strângem semnăturile până miercuri, dar ne era teamă că dacă o depuneam azi şi regulamentul prevede ca în maxim şase zile de la depunere să se dezbată, să nu ne programeze dezbaterea din nou duminică. Am văzut că onor coaliţia a început să se obişnuiască cu ziua de duminică, şi atunci o depunem miercuri, pentru a evita o astfel de chestiune. (…) Va fi depusă la Senat”, a declarat Petrișor Peiu în cadrul conferinței de presă de luni.

Petrișor Peiu a explicat că moțiunea are la bază trei aspecte.

Printre problemele cele mai grave, conform acestuia, se numără faptul că România direcționează cel mai mic procent din PIB către educație și cercetare dintre statele Uniunii Europene, testele standardizate arată un nivel ridicat al analfabetismului funcțional, de 44%, iar doar 25-26% dintre tineri au studii superioare, „ceea ce iarăşi ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană”.

„Toate aceste trei considerente ar fi trebuit să ne facă, ca stat, să creştem expunerea financiară către educaţie şi, cu toate acestea, actuala coaliţie a decis să scadă contribuţia financiară a statului la procesul educativ. Sigur că asta va însemna că sărmanii părinţi vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru a suplini cu meditaţii ceea ce nu se face sau nu se face cum trebuie la şcoală. Este a noua oară după 1990 când se reglează dezechilibrele bugetare pe seama educaţiei”, a mai precizat Petrișor Peiu.