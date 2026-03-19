Nicușor Dan si Mark Rutte, declarații de presă la sediul NATO din Bruxelles / Nicușor Dan: România e mai sigură decât oricând / Ce spune șeful NATO despre amenințările Iranului?

Nicușor Dan despre spijinul oferit de SUA: „Componentele întăresc scutul de la Deveselu, oferind protecție suplimentară pentru România și Europa”

Întrebat dacă, în contextul deciziei României de a permite Statelor Unite să folosească bazele militare românești pentru avioanele destinate în conflictul împotriva Iranului, România a primit ceva în schimb, dincolo de securitate suplimentară, Nicușor Dan a spus că decizia a avut la bază necesitățile alianței.

„După cum știți, au fost mai multe componente. Una dintre, sau două dintre aceste componente, întăresc scutul de la Deveselu, deci este o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europa pe care scutul de la Deveselu o apără.”, a declarat președintele României.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că România este sigură în ciuda amenințărilor Iranului. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat, a mai spus șeful NATO, în timpul unei conferințe de presă la care a participat și președintele României, Nicușor Dan.

„România, mai sigură decât oricând”. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte la NATO

România continuă să fie un pilon de securitate pe flancul estic al NATO, a transmis Nicușor Dan după întâlnirea avută la sediul NATO cu Mark Rutte.

Într-o declarație de presă, Dan a subliniat că discuțiile au vizat atât securitatea României, cât și întărirea flancului estic al Alianței.

„Așa cum domnul secretar general a spus, reîntăresc pentru românii care se uită la noi că România este o țară sigură, chiar mai sigură”, a spus președintele.

Printre temele abordate s-au aflat noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela Estului, proiectele NATO privind Marea Neagră și dezvoltarea unui hub de securitate în zonă, cu discuții pregătitoare înainte de Marele Summit NATO de la Ankara.

Totodată, au fost analizate provocările din domeniul războiului hibrid și cooperarea cu Ucraina în materie de drone și echipamente anti-dronă.

Președintele României și Mark Rutte susțin declarații de presă

Cei doi oficiali vorbesc în aceste momente de la sediul Nato din Bruxxeles.

„România este foarte importantă pe flancul estic. NATO este pregătită să apere flancul estic. Suntem vigilenți și suntem pregătiți pentru a apăra fiecare centimetru al Alianței. Avem capacitățile pentru apărare, inclusiv sistemele anti-rachetă în care jucați un rol esențial. Trebuie să facem mai multe, de aceea anul trecut am convenit creșterea investițiilor în apărare.”, a declarat Mark Rutte.

„Am discutat despre provocările pe hibrid. L-am informat de discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina.”, a spus Nicușor Dan.

Știrea inițială:

Întrevederea are loc înainte ca șeful statului să participe la reuniunea Consiliul European, programată să înceapă la ora 11:00, tot la Bruxelles.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza situația de securitate internațională și evoluțiile de pe Flancul Estic al Alianței, cu accent pe regiunea Marea Neagră. În acest context, vor fi analizate măsuri pentru consolidarea descurajării și apărării colective, precum și pentru întărirea securității România, cu sprijinul NATO.

Pe agenda discuțiilor se va afla și relația transatlantică, în contextul recentelor decizii privind cooperarea militară cu Statele Unite ale Americii. România a aprobat, recent, solicitarea președintelui american Donald Trump privind dislocarea de militari și echipamente în două baze de pe teritoriul național.

Decizia vine într-un climat tensionat la nivelul Alianței, după ce mai multe state membre au refuzat să sprijine operațiunea SUA din Iran, poziție care a atras critici din partea liderului de la Washington.

„Președintele României va sublinia importanța relației transatlantice și va reconfirma angajamentul țării noastre ca aliat activ, dedicat stabilității și securității regionale”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.