Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a a punctat acordul unanim al aliaților asupra pericolului reprezentat de regimul islamic. Acesta a mai spus că prin ofensiva lansată de Statele Unite, capacitățile militare și nucleare ale Iranului sunt reduse.

„În primul rând, în acest context cu aliații de pe tot teritoriul NATO, ne dăm seama că suntem de acord, așa cum am făcut-o întotdeauna, că este esențial ca Iranul să nu aibă capacități nucleare sau capacități de rachete balistice. SUA, practic, reduce aceste capacități ale Iranului și este un lucru foarte important. Este vital pentru Israel. Un Iran cu capacități nucleare ar fi fost o amenințare foarte gravă pentru viitorul Israelului, însă și pentru întregul Orient Mijlociu și pentru Europa”, a declarat Rutte, în cadrul unei conferințe de presă comune, alături de președintele României, Nicușor Dan.

Rutte a calificat blocarea strâmtorii Ormuz drept „inacceptabilă”, făcând apel la reluarea tranzitului: „În privința strâmtorii Ormuz, toată lumea este de acord că această strâmtoare nu poate rămâne închisă. Trebuie să se deschidă cât mai rapid cu putință. Este crucial pentru economia mondială și este important pentru că este inacceptabil ca o astfel de rută maritimă să nu poată fi folosită din cauza acestor amenințări prezente acolo”.

În ciuda refuzului unor state de a a sprijini armata americană în deblocarea Strâmtorii, Mark Rutte a reiterat colaborarea și unitatea din cadrul NATO. „În ceea ce privește aliații, aceștia discută cu Statele Unite și între ei cea mai bună modalitate de a continua pentru a putea gestiona această mare problemă de securitate. Vreau să mai adaug și că am toată încrederea că aliații, ca întotdeauna, vor face totul pentru a ne sprijini interesul comun, așa cum facem întotdeauna”, spune Secretarul General al Alianței.