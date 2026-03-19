„România, mai sigură decât oricând”. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte la NATO

Într-o declarație de presă, Dan a subliniat că discuțiile au vizat atât securitatea României, cât și întărirea flancului estic al Alianței.

„Așa cum domnul secretar general a spus, reîntăresc pentru românii care se uită la noi că România este o țară sigură, chiar mai sigură”, a spus președintele.

Printre temele abordate s-au aflat noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela Estului, proiectele NATO privind Marea Neagră și dezvoltarea unui hub de securitate în zonă, cu discuții pregătitoare înainte de Marele Summit NATO de la Ankara.

Totodată, au fost analizate provocările din domeniul războiului hibrid și cooperarea cu Ucraina în materie de drone și echipamente anti-dronă.

„Nu este despre Ucraina, este despre securitatea Europei”, a subliniat Dan, reafirmând sprijinul României pentru țara vecină și importanța relației transatlantice.

El a amintit că România și-a respectat angajamentele de la summit-urile NATO, cheltuind anul trecut 2,2% din PIB pentru apărare, iar pentru 2026 bugetul va ajunge la 2,5%, din care aproape 40% va fi alocat pentru investiții în echipamente militare.

La finalul întâlnirii, Nicușor Dan a confirmat că a invitat oficial secretarul general al NATO la summit-ul B9 de la București, invitație care a fost acceptată.