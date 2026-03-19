Nicușor Dan despre spijinul oferit de SUA: „Componentele întăresc scutul de la Deveselu, oferind protecție suplimentară pentru România și Europa”

În cadrul deplasării sale la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Mark Rutte, președintele Nicușor Dan a spus că că România sprijină SUA și NATO prin întărirea scutului de la Deveselu pentru protecția țării și a Europei.
Nițu Maria
19 mart. 2026, 11:11, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, se află joi la sediul NATO din Bruxelles, alături de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, unde cei doi au și susținut o conferință de presă comună.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au discutat despre contribuția României la securitatea regională și sprijinul acordat aliaților.

Întrebat dacă, în contextul deciziei României de a permite Statelor Unite să folosească bazele militare românești pentru avioanele destinate în conflictul împotriva Iranului, România a primit ceva în schimb, dincolo de securitate suplimentară, Nicușor Dan a spus că decizia a avut la bază necesitățile alianței.

„După cum știți, au fost mai multe componente. Una dintre, sau două dintre aceste componente, întăresc scutul de la Deveselu, deci este o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europa pe care scutul de la Deveselu o apără.”, a declarat președintele României.

El a declarat că dialogul cu Statele Unite continuă pe mai multe planuri, dar decizia privind bazele militare nu a fost parte a unei negocieri directe.

„Și bineînțeles că noi avem o discuție în curs pe mai multe planuri cu Statele Unite, dar nu a fost vorba despre o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o, pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o.”, a adăugat Nicușor Dan.

Citește și

Recomandarea video

