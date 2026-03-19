Nicușor Dan despre spijinul oferit de SUA: „Componentele întăresc scutul de la Deveselu, oferind protecție suplimentară pentru România și Europa”

Președintele României, Nicușor Dan, se află joi la sediul NATO din Bruxelles, alături de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, unde cei doi au și susținut o conferință de presă comună.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au discutat despre contribuția României la securitatea regională și sprijinul acordat aliaților.

Întrebat dacă, în contextul deciziei României de a permite Statelor Unite să folosească bazele militare românești pentru avioanele destinate în conflictul împotriva Iranului, România a primit ceva în schimb, dincolo de securitate suplimentară, Nicușor Dan a spus că decizia a avut la bază necesitățile alianței.

„După cum știți, au fost mai multe componente. Una dintre, sau două dintre aceste componente, întăresc scutul de la Deveselu, deci este o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europa pe care scutul de la Deveselu o apără.”, a declarat președintele României.

El a declarat că dialogul cu Statele Unite continuă pe mai multe planuri, dar decizia privind bazele militare nu a fost parte a unei negocieri directe.

„Și bineînțeles că noi avem o discuție în curs pe mai multe planuri cu Statele Unite, dar nu a fost vorba despre o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o, pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o.”, a adăugat Nicușor Dan.