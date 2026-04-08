Viktor Orbán, sub presiune: luptă electorală în Ungaria și competiție grea la Bruxelles

În timp ce premierul maghiar Viktor Orbán se confruntă în aceste zile cu una dintre cele mai dificile bătălii electorale din cariera sa, scena politică de la Bruxelles devine un nou câmp de confruntare pentru propria tabără, scrie Euractiv.

Grupul „Patrioți pentru Europa”, apropiat de liderul ungar, încearcă să își păstreze poziția influentă, însă rivalii din Conservatorii și Reformiștii Europeni vor să îi depășească.

În prezent, formațiunea susținută de Orbán ocupă locul al treilea în Parlamentul European, cu 85 de membri. Totuși, ECR are nevoie de doar câțiva europarlamentari în plus pentru a urca în clasament și a obține mai multă putere.

Liderii acestui grup au confirmat că există negocieri în curs.

„Căutăm, dar nu pot spune pe cine. Scopul nostru este să fim pe locul trei la alegerile de la mijlocul mandatului”, a declarat copreședintele ECR, Patryk Jaki.

O eventuală schimbare de poziții ar aduce câteva avantaje importante: mai multă influență asupra legislației europene, acces la resurse financiare și un rol mai puternic în deciziile Parlamentului.

„Dacă ajungem pe locul trei, vom avea mai multe puncte […] și asta înseamnă că vom avea mai multe dosare legislative”, a explicat Jaki.

În același timp, premierul Viktor Orbán încearcă să își mobilizeze susținătorii pentru a-și consolida imaginea la nivel european. Într-un discurs recent, el a promis că va transforma Bruxelles-ul într-un „bastion al patrioților”.

Miza este cu atât mai mare cu cât poziția în clasament influențează accesul la funcții importante din conducerea Parlamentului European.

Dacă ECR va reuși să depășească grupul Patrioților, ar putea obține mai multe locuri în structurile de conducere și o voce mai puternică în negocieri.

În paralel, ambele tabere încearcă să atragă membri din alte grupuri, în special din Partidul Popular European, care rămâne cea mai mare forță politică din Parlament.

În tot acest haos politic, nemulțumirile interne din PPE devin o oportunitate pentru aceste formațiuni de dreapta.

Reprezentanții ECR susțin însă că nu urmăresc doar creșterea numerică, ci și păstrarea unor criterii pentru noii membri.

„Suntem interesați nu doar de critici, ci și de o muncă constructivă și de o schimbare reală în UE. Nimeni nu este exclus. Oricine vrea să facă cu noi ceea ce este bine pentru Europa este binevenit. Avem ambiția de a fi cel mai constructiv grup din PE”, a spus Jaki.

Copreședintele ECR, Nicola Procaccini, a declarat că nu se concentrează doar pe cifre.

„Strategia noastră este să ne concentrăm nu doar pe cantitate, ci și pe calitate”, a declarat el.

„Cu alte cuvinte, nu acceptăm pe oricine doar pentru a ne crește cifrele. Încercăm să facem selecții pe baza anumitor linii roșii pe care credem că trebuie menținute, iar acest lucru ne permite în mod clar să creștem, dar într-un mod sănătos, nu doar de dragul creșterii.”

Noii membri ECR trebuie să semneze o declarație prin care să ateste că susțin Ucraina.