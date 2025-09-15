Prima pagină » Politic » Daniel David propune un pact pe 10 ani pentru dezvoltarea educației. Ministrul propune trei direcții clare

 Ministrul Educației, Daniel David, a lansat ideea unui pact național pentru un „deceniu al educației și cercetării”, luni, în cadrul ședinței de Senat.
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
15 sept. 2025, 17:27

„Vă propun ceva foarte pragmatic. Un pact pentru un deceniu al educației și cercetării, care să aibă trei puncte simple”, a declarat David în cadrul ședinței de Senat de luni.

Ministrul a propus trei direcții clare: alocarea bugetului anual să nu fie niciodată mai mică decât cel precedent, menținerea educației și cercetării împreună pe durata unui deceniu și respectarea standardelor Uniunii Europene și OECD în privința marilor reforme.

De asemenea, ministrul Educației a apărat luni decizia de majorare a normei didactice cu două ore pe săptămână, susținând că această măsură a fost impusă de constrângerile bugetare și că a adus beneficii sistemului educațional.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Senatul dezbate o moțiune simplă prin care sunt contestate politicile Guvernului în domeniul educației, depusă de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, și semnată de 38 de senatori din opoziție.