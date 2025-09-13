Daniel David: Dacă moţiunea simplă trece, nu mai am de ce să rămân ministru

„Dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susţine un program al unei coaliţii care văd că, sau care s-ar putea să nu şi-l mai asume, mai ales că mă simt liniştit”, spune la Digi24 Daniel David, întrebat dacă va demisiona în cazul în care moţiunea simplă depusă de AUR, care va fi dezbătută şi votată luni, va fi aprobată.

Ministrul Educaţiei afirmă că nu ar rămâne în funcţie nici dacă premierul i-ar cere acest lucru.

„Eu mi-am făcut datoria. Ţara, repet, ca urmare, şi a contribuţiei educaţiei, a scăpat de junk, iar educaţia are salarii şi burse. În momentul ăsta eu pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logică de austeritate în reformă, dar vreau să văd că coaliţia este alături de mine, sau dacă nu mai este alături de mine, asta este, mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”, încheie David.

Alianţa pentru Unirea Românilor a înregistrat la Senat o moţiune simplă împotriva ministrului Educaţiei, acuzându-l pe Daniel David că a impus măsuri de austeritate care ar duce la concedieri mascate, comasarea haotică a şcolilor şi scăderea calităţii actului educaţional.