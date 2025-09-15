AUR îl acuză pe ministrul David că este „expresia vizibilă a unui sistem decăzut”

Senatorul AUR Mircia Chelaru a declarat că moțiunea îl vizează pe ministrul David, „el este doar expresia vizibilă a unui sistem de mult decăzut”.

Folosind metafore dure, deputatul a afirmat că „o uriașă haldă de steril negativ și urât s-a bătut asupra generațiilor noastre”.

Ministrul are „pregătirea asta de excelență universalistă”, și totuși se află „la capătul unui proces de dezintegrare funcțională a educației mai demult începută”.

Criticile s-au concentrat pe reformele introduse de minister, deputatul acuzând că ministrul „s-a apucat să intre cu drujba, să măcelărească structura fizică a sistemului de învățământ”. El a menționat comasarea școlilor cu reduceri de „mai mult de o treime” și eliminarea a „peste 1.500 de posturi ale dascălilor”.

Reprezentanții AUR au anunțat că vor iniția proiecte de lege care vor viza abrogarea prevederilor legale prin care s-a majorat norma didactică, precum și a prevederilor prin care s-a majorat numărul de elevi la clasă.

AUR a depus la Senat o moţiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, care va fi dezbătută luni, de la ora 16.00.