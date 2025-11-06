INSCOP: AUR scade, pentru prima dată, sub 40% după prezidențialele din 2025. Cum se situează celelalte partide

Un sondaj INSCOP, publicat joi, arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 38% din intențiile de vot, situându-se în continuare pe primul loc. Cu toate acestea, este pentru prima dată după scrutinul prezidențial din mai 2025 când formațiunea condusă de George Simion scade sub pragul de 40% (40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025).

Pe locul al doilea, la mare distanță, se află PSD, cu 19,5% din intențiile de vot, față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie și 13.7% în iunie 2025.

PNL se clasează pe locul al treilea, cu 14,6%, și se află în ușoară scădere față de lunile anterioare: 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025.

Pe locul al patrulea este USR, cu 12,3%.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”, potrivit lui Remus Ștefureac, directorul INSCOP.

Partidele care nu ar mai intra în Parlament dacă s-ar organiza noi alegeri

De asemenea, sondajul a relevat faptul că patru partide care sunt acum în Parlament nu ar mai întruni pragul electoral de 5%, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. UDMR are 4,8%, POT are 3,1%, iar SOS are 1,7%.

Datele sondajului INSCOP au fost colectate în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, iar metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin interviuri telefonice, având la bază un eșantion de 3000 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Un alt sondaj, publicat de CURS săptămâna trecută, a arătat că 35% dintre români ar vota cu AUR, dacă s-ar organiza din nou alegeri parlamentare duminica viitoare. Alți 24% dintre cei intervievați ar vota cu PSD, iar 15% ar vota cu PNL.