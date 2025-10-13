AUR anunță că depune o nouă moțiune simplă. Cine este ministrul vizat

AUR a anunțat luni că va depune a patra moțiune simplă împotriva unui membru al Guvernului Bolojan. De data aceasta, vizat este ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu.

Anunțul vine în aceeași zi în care Senatul votează o moțiune simplă împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță.

Deputatul AUR, Călin Mătieș, a spus că partidul va depune moțiunea împotriva ministrului pentru că nu a ascultat fermierii după protestele de anul trecut.

„Din cele 14 puncte solicitate de fermieri, domnul ministru le-a tratat cu indiferență pe 8. 3 au fost tratate sumar, 3 le-a rezolvat, din fericire, Uniunea Europeană”, a declarat Călin Matieş într-o conferinţă de presă.

El a mai spus că agricultura a scăzut în contribuția la PIB de când Florin Barbu este ministru.

„Dacă în 2022, înainte să ajungă domnul Barbu la ministerul Agriculturii, agricultura participa cu 4,5% la PIB-ul României, în 2023 deja scade la 3,9%, în 2024 la 3,2%. Anul acesta, în primele 6 luni creșterea PIB-ului este 0”, a mai declarat Matieș.

Tot el a vorbit despre faptul că moțiunea nu este împotriva unei persoane sau a unui partid, ci a coaliției.

„Suntem obligați să depunem o moțiune simplă împotriva ministrului. Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliției. Din acest dezastru asupra economiei, asupra agriculturii coaliția are ultimul cuvânt de spus”, a mai precizat deputatul.

„Zero! Zero! Atât a realizat domnul Florin Barbu sau Ministerul Agriculturii. Şi, în continuare, ţăranul român sau fermierul, sau legumicultorul, sau pomicultorul îşi vând marfa pe marginea şanţului, în vânt şi ploaie.”, a mai spus acesta.

Săptămâna trecută, Florin Barbu a fost chemat în plen de AUR, dar nu a venit, pentru că „este implicat direct în activități de maximă importanță la nivel european”, după cum spunea scrisoarea ministrului către Parlament.