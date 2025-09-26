Nicu Ștefănuță explică procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă în Parlamentul European

„Parchetul General a trimis o notificare, asta va veni la Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, care va numi un raportor, un coleg de-al meu de acolo va fi probabil responsabil și va scrie un raport pe baza probelor și cerințelor de la Parchet. Șoșoacă dacă dorește va fi audiată și pe baza audierii și studierii documentelor se va lua o decizie ridicarea imunității sau nu”, a explicat Ștefănuță, vineri la B1 TV.

Europarlamentarul a clarificat că ridicarea imunității nu înseamnă automat vinovăție și că Parlamentul European nu face justiție, ci doar permite continuarea procesului în instanțele naționale, adăugând: „majoritatea cazurilor din Parlamentul European se termină cu imunitatea ridicată”.

Marți, procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, pentru ca investigaţia să poată continua fără restricţii.

Europarlamentara este acuzată de patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar şi de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe şi antisemite. Printre acuzaţii se regăsesc şi negarea Holocaustului, precum şi fapta de ultraj.