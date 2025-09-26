Diana Șoșoacă a fluturat steagul Palestinei pe aeroportul Otopeni. Ea a făcut atacuri la adresa Israel, NATO, Parchetul General și UE

Eurodeputata Diana Șoșoacă a ajuns joi seară pe aeroportul Otopeni, unde a fost întâmpinată de membri ai partidului SOS și de fani ai partidului.

Ea a venit pe aeroport cu un steag al Palestinei și a făcut acuzații la adresa Israelului, NATO, Parchetului General și altor instituții din România.

Supărată pe acuzațiile formulate de Parchetul General și pe cererea de ridicare a imunității sale, Diana Șoșoacă a răspuns revoltată la comentarii.

„În România stabilești ceva cu parchetul? Ăștia sunt niște parchetari, nu mai există procuratură, e parchet, stau în genunchi și pun parchet, un parchet de proastă calitate. E rușinos că taman Parchetul General se coboară la acest nivel. E inadmisibil ca niște procurori să se ocupe cu așa ceva”, a spus Diana Șoșoacă.

Eurodeputata a afirmat că Israelul și NATO „fac numai masacre pe unde se duc”, și că „instigă la război”.

Ce a declarat despre dosar

Referitor la dosarul în care este acuzată de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, Șoșoacă a susținut că motivul ar fi implicarea ei în negocieri internaționale.

„Îi deranjează că eu reprezint România în negocierile pentru BRICS. De fapt asta îi deranjează”, a afirmat Diana Șoșoacă.

„Da, eu mă pot înțelege cu Rusia și cu Cuba și cu Venezuela și cu India și cu China și cu SUA, și chiar și cu UE dacă înțelege să fie ceea ce a fost înființată la început, comunitatea oțelului și cărbunelui. Dar care oțel, care cărbune că noi nu mai avem nimic. Românii noștri cerșesc prin străinătate sau își schimbă profesiile. 10 milioane de români, aruncați în afara granițelor”, a mai spus ea.

Diana Șoșoacă a precizat și că a primit titlul de „președintă de onoare a comunității palestiniene din Europa”.

„Și din calitatea de președinte de onoare am participat la deschiderea unei școli palestiniene la Bruxelles, singura școala din Belgia, asta în timp ce proștii voștri deschid 10 m de autostrăzi făcute în 30 de ani”, a afirmat ea.

De asemenea, ea a menționat că a fost „oaspete de onoare” al Chinei, „la un eveniment de sărbătorire a 76 de ani de la înființare statului chinez și 50 de ani de cooperare UE-China”.

„Nu știu unde erau proștii voștri dar vă spun că am fost singurul român, dintre eurodeputați, singurul care am avut loc lângă miniștrii chinezi și ambasadori chinezi. Și voi ar trebui să vă dați demisia de la proștii pe care-i susțineți și să aplicați la Al Jazeera”, a mai spus eurodeputata.