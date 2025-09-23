Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere

„Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi (marți – n.r.) la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori!”, spune Diana Șoșoacă, pe Facebook.

Șoșoacă precizează că nu s-s sustras anchetei, iar amenințările nu o sperie.

„În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic. Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume. Le transmit public procurorilor și celor care trag sforile din umbră: nu veți reuși! Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire! România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră!”, mai spune Diana Șoșoacă.

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului Diana Șoșoacă.

Aceasta este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite. Printre acuzații se regăsesc și negarea Holocaustului, precum și fapta de ultraj.

În acest context, procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru ca investigația să poată continua fără restricții.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Diana Șoșoacă a fost chemată marți la Parchetul General să dea declaraţii într-un dosar cu 11 infracțiuni.