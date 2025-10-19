Diana Șoșoacă, invitată de „Prietenii Rusiei”, vorbeşte despre Zelenski. Noi declarații controversate

În cadrul intervenţiei sale, Șoșoacă a relatat că l-ar fi împiedicat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să susţină un discurs în Parlamentul României, când acesta a vizitat țara în octombrie 2023, afirmând: „Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele!”.

De asemenea, europarlamentara s-a lăudat cu o întrevedere pe care ar fi avut-o cu preşedintele Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de la lansarea postului de propagandă rusesc Russia Today.

„Am intrat în politică ca avocat de 30 de ani, mereu împotriva sistemului, mereu apărându-i pe cei oprimaţi de sistem”, a susţinut ea.

Vorbind despre situaţia minorităţii române din Ucraina, Șoșoacă a afirmat: „Avem peste un milion de români. Nu au voie să vorbească în limba română, nu au voie să se roage, le este interzisă ortodoxia. (…) Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele! … De ce spun parlamentul meu? Deoarece Constituţia României spune că noi parlamentarii suntem reprezentanţii poporului român”.

Mai mult, a arătat că „În Parlament aveam harta României Mari şi strigam «Dă-ne înapoi teritoriile ocupate, piticule dansator!»”.

Totodată, în intervenţia sa, Șoșoacă a acuzat Biserica Ortodoxă Română că „a pactizat cu puterea politică” pe timpul pandemiei de COVID-19 (2020-2022), referindu-se la închiderea bisericilor în noaptea de Înviere.

„Lumina era adusă acasă de poliţie şi dată în mâna noastră cu mănuşi negre de plastic… dar Biserica Ortodoxă Română a clacat în faţa puterii globaliste şi a ales să ne trădeze”.