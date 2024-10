Un meteorit uriaş ar fi contribuit la apariţia vieţii pe Pământ acum 3,26 miliarde de ani

Un meteorit gigant, denumit S2, care s-a prăbuşit pe Pământ acum aproximativ 3,26 miliarde de ani, ar fi contribuit la dezvoltarea formelor timpurii de viaţă, potrivit unui studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Având un diametru cuprins între 37 şi 58 de kilometri, S2 ar fi avut un impact de până la 200 de ori mai mare decât cel al meteoritului care a dus la dispariţia dinozaurilor.

Deşi astfel de evenimente sunt adesea considerate catastrofale pentru viaţă, cercetătorii sugerează că în cazul acestui meteorit efectele ar fi fost pozitive pentru anumite forme de viaţă. „Ar fi putut, de fapt, să permită vieţii să înflorească”, a declarat Nadja Drabon, geolog şi profesor asistent la Universitatea Harvard.

Se estimează că meteoritul a provocat un tsunami masiv care a amestecat apele oceanelor, eliberând fier şi fosfor, elemente esenţiale pentru viaţă, în apele de mică adâncime. Potrivit cercetătorilor, bacteriile care se hrănesc cu fier ar fi prosperat în perioada imediat următoare impactului, ceea ce a contribuit la creşterea organismelor unicelulare.

Urmele impactului meteoritului S2 sunt vizibile astăzi în centura de roci Barberton Greenstone din Africa de Sud.