Licitație pentru cea mai mare bucată de Marte descoperită vreodată pe Pământ – o descoperire extrem de rară

Cea mai mare bucată de Marte descoperită vreodată pe Pământ, o rocă de 25 de kilograme, va fi scoasă la licitație miercuri, la Casa Sotheby’s din New York, potrivit euronews.com.

Valoarea ei este estimată între 2 milioane de dolari și 4 milioane de dolari.

Roca marțiană, cunoscută sub numele de NWA 16788, va fi vândută în cadrul unei licitații cu tematică de istorie naturală, care include și un schelet de dinozaur Ceratosaurus tânăr, de peste 2 metri înălțime și aproape 3 metri lungime.

Potrivit casei de licitații, meteoritul ar fi fost aruncat de pe suprafața planetei Marte în urma impactului cu un asteroid uriaș, apoi a călătorit 225 de milioane de kilometri până pe Pământ, unde s-a prăbușit în deșertul Sahara, în Africa.

