”Dungile” lungi și întunecate observate pe Marte nu sunt ceea ce credeau oamenii de știință

Misterioasele ”dungi” întunecate care curg pe suprafața planetei Marte ar putea să nu fie, până la urmă, rezultatul curgerii apei, sugerează o nouă analiză de inteligență artificială (AI).

Șirurile, observate pentru prima dată de-a lungul stâncilor și pereților craterelor de pe Marte de către misiunea Viking a NASA în 1976, au fost mult timp considerate de oamenii de știință ca fiind rezultatul curgerii apei străvechi pe suprafața planetei, acum în mare parte secată.

Însă un algoritm de inteligență artificială antrenat pe baza observațiilor privind dungile de pe pante a dezvăluit o origine diferită a lor, acestea fiind probabil formate din vânt și praf, nu din apă, potrivit LiveScience.

Descoperirile, publicate la 19 mai în revista Nature Communications, ar putea avea implicații importante asupra locului în care oamenii aleg să exploreze Marte și asupra locurilor în care caută dovezi ale unei posibile vieți străvechi.

„Ne ajută să excludem unele ipoteze de pe orbită înainte de a trimite nave spațiale pentru explorare”, a precizat într-o declarație coautorul studiului Adomas Valantinas, cercetător planetar la Universitatea Brown.

Liniile sinuoase sunt mai întunecate decât solul marțian înconjurător și se întind pe sute de metri în pantă. Cele mai scurte dintre aceste caracteristici sunt numite linii de pantă recurente (RSL) și apar în mod regulat în timpul perioadelor mai calde de pe Marte.

Acest lucru i-a determinat pe unii cercetători planetari să sugereze că fluctuațiile sezoniere de temperatură ar putea determina topirea gheții sau a acviferelor înghețate, sau condensarea aerului umed, trimițând fluxuri de apă sărată în craterele planetei. Dacă acest lucru ar fi adevărat, ar face ca aceste regiuni să prezinte un interes deosebit pentru viitoarele misiuni pe Marte.

Oamenii de știință au creat o hartă

Pentru a investiga acest lucru, oamenii de știință din spatele studiului au antrenat un algoritm de învățare automată pe observații confirmate de dungi înainte de a-l face să scaneze 86.000 de imagini din satelit pentru a crea o hartă cu 500.000 de caracteristici ale dungilor.

„Odată ce am avut această hartă globală, am putut să o comparăm cu baze de date și cataloage de alte lucruri, cum ar fi temperatura, viteza vântului, hidratarea, activitatea de alunecare a stâncilor și alți factori”. a spus Bickel. „Apoi am putut căuta corelații pe sute de mii de cazuri pentru a înțelege mai bine condițiile în care se formează aceste caracteristici”.

Folosind harta, oamenii de știință au descoperit că dungile erau cel mai probabil să se formeze în locuri în care viteza vântului și depunerea de praf erau mari, sugerând că acestea provin din straturi de praf fin care alunecă de pe pantele abrupte.

Alte studii au indicat dovezi tentante de apă și chiar de viață pe Marte. În cazul în care concluziile studiului se confirmă, acestea ar putea servi drept ghid pentru a discerne între indiciile utile ale Planetei Roșii și pistele sale false.