Un sfert dintre români folosesc Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online

Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg BNPL pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei.

Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile BNPL, iar alți 20% ocazional.

În acest context, PayU România anunță extinderea parteneriatului cu fintech-ul suedez Klarna în România și Ungaria. Integrarea permite consumatorilor acces la opțiuni precum plata în 30 de zile sau în trei rate fără dobândă, direct în procesul de checkout al magazinelor online.

Potrivit reprezentanților companiei, comercianții care oferă soluții BNPL pot înregistra o creștere a frecvenței cumpărăturilor cu până la 46% și o majorare a valorii coșului mediu cu 40%.

Piața BNPL din Europa este estimată la circa 191 de miliarde de euro în 2025, cu perspective de creștere până la aproape 294 de miliarde de euro în 2030.