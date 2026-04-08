Undă verde pentru Drumul Expres Brăila-Tulcea (Dobrogea Expres)

Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat, miercuri, Studiul de Fezabilitate pentru ,,Dobrogea Expres”. Proiectul urmează să fie transmis pe circuitul de avizare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Cu o lungime de 61,6 kilometri, Drumul Expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi) se desfășoară în județul Tulcea și străbate localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.