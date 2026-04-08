Undă verde pentru Drumul Expres Brăila-Tulcea (Dobrogea Expres)

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, anunță o veste bună pentru evoluția unui alt proiect de infrastructură mare: Drumul Expres Brăila-Tulcea, o investiție care va asigura conectivitatea Podului peste Dunăre de la Brăila cu Tulcea și Delta Dunării a primit primul aviz.
Undă verde pentru Drumul Expres Brăila-Tulcea (Dobrogea Expres)
Andreea Tobias
08 apr. 2026, 13:06, Economic
Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat, miercuri, Studiul de Fezabilitate pentru ,,Dobrogea Expres”. Proiectul urmează să fie transmis pe circuitul de avizare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Cu o lungime de 61,6 kilometri, Drumul Expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi) se desfășoară în județul Tulcea și străbate localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.

Pe traseu vor fi construite:

-58 de structuri (poduri și pasaje)
-5 noduri rutiere (Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și nod rutier intersecție DX8 Tulcea-Constanța
-câte două parcări de scurtă durată (stânga dreapta. km 12 și km 41)
-două spații de servicii tip S1 (km 31 și km 55)
-un centru de întreținere și coordonare.
„Proiectul Drumului Expres Brăila-Tulcea este o oportunitate concretă pentru o conexiune la standarde europene între Moldova, Muntenia și Dobrogea, dezvoltare economică regională și punerea în valoare a Deltei Dunării și a Portului Tulcea”.

