Urmează Gala ZF 2020, 19 noiembrie. Romanians going global. Cei mai valoroşi executivi români care lucrează în străinătate

„Romanians going global. Cei mai valoroşi executivi români care lucrează în străinătate” este ideea centrală a Galei ZF din 2020, care marchează 22 de ani de la înfiinţarea Ziarului Financiar.

Anul acesta, deşi pandemia de Covid-19 a schimbat puţin formatul, tradiţia de a aborda, în cadrul Galei ZF, subiectele care marchează toată lumea rămâne în picioare. Evenimentul din acest an, care aniversează 22 de ani de la înfiinţarea ZF, are ca temă centrală românii care au reuşit să acceadă în poziţii executive de top în afară - Romanians going global.

Cu ajutorul lor vrem să vedem cum arată lumea businessului din afară, cu ce este diferită faţă de România, ce putem învăţa astfel încât să ardem etapele.

Sunt câteva mii sau poate chiar zeci de mii de români expaţi în toate colţurile lumii, din China în SUA şi din Dubai la Varşovia. Predau la universităţi de top din lume, lucrează pentru NASA sau în laboratoarele de cercetare ale unor giganţi. Sunt antreprenori care au pus bazele unor start-up-uri peste hotare sau sunt executivi care conduc businessuri regionale ori globale de top, cu afaceri de zeci şi chiar sute de milioane de euro. Poziţiile la care au ajuns aceşti executivi români arată şi pentru alţii că se poate, că talentul, energia, deter­minarea şi munca pot aduce un câştig.

Economistul polonez Witold Orlowski a fost invitatul special al Galei ZF din 2019, care a marcat aniversarea de 21 de ani a Ziarului Financiar. Într-un discurs susţinut în faţa sutelor de invitaţi prezenţi la eveniment, el a spus, printre altele, că o societate antre­prenorială este suficientă pentru a crea premisele potrivite de creştere şi că nu guvernul este cel care construieşte eco­nomia, ci antreprenorii şi busi­nessurile.

Peste 600 de manageri, antre­prenori, proprietari de companii au participat la gala Ziarului Financiar – ediţia 2019, eveniment care a marcat, simultan, aniversarea a 21 de ani de existenţă a publicaţiei şi premierea celor mai valoroase zece companii din economia românească.

În fiecare an, în cadrul galei, Ziarul Financiar lansează catalogul Top 100 cele mai valoroase companii din România şi premiază cele mai valo­roase 10 companii şi bănci din econo­mie. Tradiţia se păstrează şi anul acesta.

Top 100 cele mai valoroase com­pa­nii din România este un demers jur­na­lis­­tic pornit în 2006, când, într-o eco­no­mie cu creşteri şi investiţii străine re­cord, Ziarul Financiar şi-a pus pro­ble­ma valorii, a preţului com­pa­niilor lo­ca­­le, indicator care înglobează mai mult de­­cât cifre de afaceri sau mar­je de profit.

De la prima ediţie topul a fost realizat în colaborare cu casa de investiţii Capital Partners – cum se numea la acea dată, în prezent BT Capital Partners. În ultimii trei ani şi fir­ma de evaluare Veridio a fost par­te­ner al ZF în realizarea acestui catalog.