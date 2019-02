Vâlcov, interviu pentru Bloomberg: Sper să putem schimba radical modul în care este calculat ROBOR/ Reacţia BNR: Afirmaţia este extrem de confuză

Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, susţine, într-un interviu pentru Bloomberg, publicat luni, că speră ca formula de calcul a ROBOR să fie modificată sau ca acest indice să dispară. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune că afirmaţia consilierului este „extrem de confuză”: „Nu ştiu în numele cui vorbeşte domnul Vlâcov.”

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), a afirmat, luni, că declaraţiile lui Darius Vâlcov, consilierul premierului pe economie, despre ROBOR sunt confuze şi denotă neclarităţi.

„Nu ştiu în numele cui vorbeşte domnul Vlâcov, dar afirmaţia este extrem de confuză şi denotă mari neclarităţi în ceea ce priveşte piaţă interbancară. BNR va discuta cu Ministerul de Finanţe, în regim instituţional, toate chestiunile care implică OUG nr. 114/2018”, a spus Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, contactat de Mediafax, referitor la declaraţiile lui Darius Vâlcov pentru Bloomberg.

Formula de calcul pentru toţi indicii ROBOR trebuie să fie modificată sau aceştia trebuie să dispară, a declarat Darius Vâlcov, luni, într-un interviu pentru Bloomberg. Această schimbare va pune capăt unei situaţii în care băncile se împrumută între ele la costuri nejustificat de mici.

„Sper să obţinem o schimbare radicală a modului în care este calculat ROBOR sau chiar să îl vedem dispărut”, a spus Vâlcov, într-un interviu telefonic, acordat luni. „Se va lua o decizie împreună cu Banca centrală, care poate modifica regulile interne ale pieţei interbancare fără a solicita aprobarea parlamentară”.

Această declaraţie arată o schimbare în relaţia dintre Banca Naţională a României (BNR) şi Guvern, faţă de situaţia din ultimele şase săptămâni, când cele două instituţii s-au războit tocmai din acest motiv: ROBOR, în funcţie de care a fost stabilită taxa pe activele financiare ale băncilor.

Taxa pe activele financiare ale băncilor, care a fost introdusă de la începul acestui an, variază între 0,1% şi 0,5%, urcând la fiecare 0,5 puncte procentuale ale indicelui ROBOR mediu trimestrial peste 2%. ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei, fiind calculat de Reuters şi afişat de BNR.

De asemenea, Vâlcov a sugerat, pentru Bloomberg, că Banca centrală poate colabora împreună cu băncile şi Guvernul pentru a împinge indicele ROBOR la sub 2%, un nivel sub care impozitul este 0% (zero).

Consilierul premierului a susţinut că prin noua taxă Guvernul doreşte să scadă din costurile de împrumut ale populaţiei, nu să o încaseze de la bănci, iar veniturile statului în ianuarie sunt peste estimările analiştilor.

„Nu ne interesează nivelul taxei sau venituri suplimentare. Vrem ca toate costurile de împrumut pentru populaţie să fie apropiate de cele ale altor europeni, să fie înjumătăţite faţă de nivelurile actuale”, a mai spus Vâlcov.

Vâlcov a mai arătat, în interviul pentru Bloomberg, şi altă schimbare în ceea ce priveşte relaţia cu BNR - nu a mai acuzat instituţia că încearcă devalorizarea leului. Spre deosebire de discursul din ultimele săptămâni, el a spus, de această dată, că BNR încearcă să protejeze moneda de efectele negative.

Cursul de schimb leu/euro a înregistrat o perioadă de creştere, în a doua jumătate a lunii ianuarie. A punctat mai multe maxime istorice, până la vârful de 4,7648 lei, din data de 25 ianuarie, punct de unde a început o perioadă de stabilizare în jurul nivelului de 4,75 lei.

