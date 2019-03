Vanoverbeke, CEO al IKEA: Când femeile şi bărbaţii colaborează, tind să se provoace şi să obţină rezultate mai bune

Stefan Vanoverbeke, CEO al IKEA pentru Europa de Sud-Est, a explicat, pentru MEDIAFAX, de ce este nevoie să fie susţinută mai mult egalitate de gen, iar companiile au un rol tot mai important în abordarea acestui subiect.

„Egalitatea de gen nu mai este un subiect de nerostit. Sunt absolut convins că lidership-ul vizează asumarea responsabilităţii pentru cele mai presante probleme societale. Iar companiile sunt de aşteptat să facă acest lucru – responsabilitatea noastră în prezent depăşeşte spectrul produselor şi serviciilor! Una dintre aceste provocări în societatea noastră modernă este lipsa egalităţii de gen în aproape toate sferele vieţii”, a spus Stefan Vanoverbeke, CEO al IKEA pentru Europa de Sud-Est (SEE), pentru MEDIAFAX.

Studiile arată că va dura încă 200 de ani pentru a ajunge la egalitatea între sexe, dacă vom continua cu acelaşi ritm şi vom face afaceri cum obişnuim să facem astăzi, a reamintit reprezentantul IKEA.

„Companiile pot contribui la eliminarea diferenţei de gen prin impactul lor asupra multor angajatori. Şi, personal, cred că ridicarea unei cauze pozitive oferă o mare satisfacţie şi te face foarte umil în acelaşi timp. Odată ce noi, liderii afacerilor, ne uităm înapoi la carierele noastre, nimeni nu îşi va aminti cifrele exacte de afaceri avute de companiile noastre în 2019, dar ceea ce este cu adevărat memorabil este schimbarea pozitivă pe care o creăm în societate”, a mai spus Vanoverbeke.

CEO-ul IKEA pentru Europa de Sud-Est crede că întreprinderile au o responsabilitate specială de a aborda inegalităţile dintre femei şi bărbaţi, deoarece ele au o influenţă directă asupra vieţii colegilor lor, a clienţilor şi, prin urmare, asupra societăţii, prin intermediul unor politici la locul de muncă.

„Mai mult, cred că egalitatea de gen este o chestiune de conducere - fiecare lider adevărat ar trebui să conducă, de asemenea, având egalitatea de gen în minte şi derulând şi acţiuni în acest sens. De la sosirea IKEA în România, campania privind egalitatea de gen şi îmbunătăţirea locului de muncă pentru persoanele de toate sexele a fost una dintre priorităţile noastre. Astfel, am investit în acestă direcţie. De asemenea, am mers înainte şi am făcut progrese cu noi măsuri care vizează extinderea impactului nostru şi creşterea egalităţii la locul de muncă, precum şi la domiciliu. Ca societate umanistă şi bazată pe valori, credem cu tărie că întreprinderile ar trebui să dea un exemplu şi să fie schimbarea pe care doresc să o vadă în societăţile noastre”, a menţionat Vanoverbeke.

De exemplu, în noiembrie 2018, IKEA a introdus un concediu plătit de o lună pentru toţi noii taţi, intenţia fiind ca aceştia să petreacă mai mult timp cu copiii, atunci când partenerii lor revin la lucru.

„La IKEA Group, vedem egalitatea de gen ca element central al drepturilor omului. Credem că toată lumea are dreptul de a fi tratată în mod echitabil şi de a avea şanse egale, indiferent de sex. De asemenea, credem că este bine pentru afacerea noastră. Echipe diferite din punct de vedere al genului reflectă societatea şi, ca o companie care lucrează cu mulţi oameni, pentru mulţi oameni, ne dorim să reflectăm această realitate”, a mai susţinut Vanoverbeke.

În plus, studiile arată că femeile şi bărbaţii contribuie în mod diferit la afacere şi prezintă diferite abilităţi de leadership, a reamintit reprezentantul IKEA.

„Aceste abilităţi se completează reciproc şi contribuie la succesul afacerii. Atunci când femeile şi bărbaţii colaborează, aceştia tind să se provoace reciproc şi, prin urmare, să obţină rezultate mai bune”, a punctat Vanoverbeke.

Stefan Vanoverbeke, CEO al IKEA pentru Europa de Sud-Est, a fost prezent în România cu ocazia lansării unui apel la acţiune privind egalitatea de gen.

În cadrul „Forumului pentru Egalitatea de Gen” organizat vineri, de Ziua Internaţională a Femeii, IKEA România şi Carta Diversităţii din România, cu sprijinul Ambasadei Suediei în România, au lansat un „Apel la acţiune”, la nivel de CEO, pentru egalitatea de gen la care a aderat o reţea de companii şi organizaţii care pledează pentru o reprezentare egală a femeilor în poziţiile de conducere, remunerare egală pentru aceeaşi muncă şi oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi, precum şi „Grupul de lucru privind egalitatea de gen”, care va avea misiunea să promoveze diversitatea de gen la locul de muncă. Membrii Cartei Diversităţii din România care s-au alăturat Grupului de lucru sunt: Dentons, Genpact, L'Oréal, Orange, Raiffeisen Bank, Sanofi, Unilever, alături şi de companii mai mici din România, cum este Junior Group.

„Cred că noi, ca lideri de afaceri, avem responsabilitatea de a crea un mediu de lucru egal între sexe în companiile noastre. De aceea am încurajat lansarea acestui Apel la acţiune, la nivel de CEO, şi a Grupului de lucru şi dorim ca acestea să devină o roată a schimbării. Vrem să inspirăm alte companii să ia măsuri active pentru a încuraja o cultură a incluziunii în munca lor. Vrem să învăţăm unii de la alţii cum să creăm un mediu de lucru egal între sexe, deoarece este mai bine pentru oamenii de afaceri, angajaţii noştri şi societatea în care trăim. Împreună suntem mai puternici şi putem avea un impact pozitiv şi mai mare”, a spus Stefan Vanoverbeke, CEO al IKEA SEE, cu ocazia lansării Apelului.

În prezent, această iniţiativă reuneşte companii care au peste 9.000 de angajaţi în România, şi are drept scop extinderea acesteia la cât mai multe organizaţii şi companii care vor împărtăşi cunoştinţele şi practicile interne pentru realizarea unui echilibru de gen în cadrul personalului lor, a unei remunerări egale pentru aceeaşi muncă şi promovarea oportunităţilor egale pentru femei şi bărbaţi.

„Grupul de lucru privind egalitatea de gen”, constituit în parteneriat cu Carta Diversităţii din România, va fi o structură deschisă celor interesaţi, care va oferi un cadru de lucru pentru dezbaterea şi abordarea problemelor legate de diversitatea de gen. De asemenea, Grupul de lucru îşi propune să facă schimb de bune practici între organizaţii la nivel local şi internaţional, să dezvolte instrumente concrete, publicaţii, evenimente dedicate, programe de formare etc., pentru a-şi atinge obiectivele.

România ocupă locul 25 din cele 28 de state membre, în topul valorilor Indexului egalităţii de gen din Uniunea Europeană (UE), cu un scor general de 52,4 puncte, la nivelul anului 2015. În schimb, Suedia ocupă primul loc şi este modelul cel mai avansat de egalitate de gen în UE cu un scor general de 82,6 puncte.

O cercetare realizată de IKEA România, în colaborare cu Ipsos, a arătat că mai mult de 40% din bărbaţii din România sunt conştienţi de statutul lor privilegiat la locul de muncă comparativ cu femeile. De asemenea, studiul a arătat, că 46% din femeile din România au fost expuse personal sau cunosc pe cineva care s-a confruntat cu discriminarea de gen la locul de muncă, iar aşteptările sunt ca firmele să contribuie în mod semnificativ la realizarea egalităţii de gen la locul de muncă.

