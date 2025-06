Tudor Manea, CEO eMAG, a explicat de ce nu-i consideră competiție pe marii retaileri chinezi: „Nu jucăm după aceleași reguli”

Într-un context în care se discută tot mai des despre soluții pentru reducerea deficitului bugetar și eventuale taxe pe coletele din afara UE, Tudor Manea, CEO-ul eMAG, a enumerat diferențele majore dintre jucătorii locali și retailerii din China. De asemenea, retailerul a explicat în timpul celei mai recente conferințe de presă de ce nu îi poate considera competitori direcți.

„Dacă ne uităm la retailerii din China din punctul de vedere al clientului, da, ar trebui să îi considerăm o competiție și ar trebui să vorbim despre ei”, spune Tudor Manea, CEO eMAG. Totuși, adaugă că, structural, lucrurile stau diferit: „Dacă îi analizăm din punct de vedere structural, nu prea pot să îi consider o competiție, pentru că nu jucăm după aceleași reguli.”

El a detaliat trei mari diferențe: „Eu nu primesc subvenții de la statul român, așa cum primesc ei subvenții de la statele din care provin. Eu plătesc taxe vamale pentru toată marfa pe care o aduc – minimum 10% – și, nu în ultimul rând, am o entitate juridică înregistrată în România și sunt controlat de toate instituțiile din România, fiind obligat să respect toate reglementările și cerințele legale impuse de acestea.”

Concluzia sa este clară: „Când pui toate aceste trei lucruri împreună, da, așa se nasc toate prețurile acelea pe care clienții le preferă. De aceea evităm să vorbim atât de mult despre ei. Dacă ar exista condiții de concurență echitabile, în care toată lumea să plătească taxe vamale, atunci am putea avea o discuție corectă”, a afirmat șeful eMAG.

Cum a evoluat customer care la eMAG

În ceea ce privește evoluția AI-ului în zona de relații cu clienții, Tudor Manea precizează că diferența dintre chatbotul Dana, lansat în 2023, și noul agent AI ține de scopul fiecăruia: „Viziunea noastră este ca toate aceste instrumente să fie într-un singur pachet, astfel încât să poți discuta ca și cum ai vorbi cu un om: să îl întrebi, de exemplu, de ce nu a ajuns comanda sau să îi spui că ești interesat să cumperi o centrală termică. Ideal ar fi să fie toate într-un singur loc.”

Momentan, explica el, agentul AI este folosit în principal pentru zona de shopping: „Ce am făcut până acum au fost niște teste cu acest agent care se ocupă de shopping, pentru că Dana este special creată pentru a se ocupa de customer care. Noi am descoperit două comportamente: el este foarte bun în zone în care clientul are nevoie să facă research, dar în zone în care clientul deja știe ce vrea să cumpere, nu ai nevoie de el.”

Implementarea completă este încă în lucru: „Încă avem multe lucruri de făcut ca să ajungă la nivelul pe care ni-l dorim. Probabil va mai dura un an până când va fi gata.”

Planuri de investiții

Cât despre contextul macroeconomic, CEO-ul spune că planurile de investiții ale companiei nu sunt condiționate de deciziile guvernamentale: „Nu știm cât vor crește taxele sau cât vor scădea costurile guvernului. Nu aș vrea să ne antepronunțăm, așteptăm cu interes să vedem ce măsuri va propune noul guvern. Planul nostru de investiții nu depinde de acest lucru, pentru că este un plan făcut pe termen lung.”

În anul fiscal curent, început în aprilie 2025, grupul eMAG a bugetat investiții de 1,2 miliarde de lei. Cea mai mare parte, aproape 800 de milioane de lei, va merge către logistică pentru ecommerce.

Alte 163 de milioane de lei (circa 40 de milioane de dolari) sunt direcționate către dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială. Doar echipa de 50 de specialiști AI generează anual costuri de câteva milioane de dolari, potrivit CEO-ului.

Extinderea internațională în România, Bulgaria și Ungaria beneficiază de un buget de investiții de 208 milioane de lei.

Rezultatele financiare recente arată o creștere de 11% la nivelul grupului eMAG, până la 11,4 miliarde de lei, iar eMAG România a înregistrat 7,3 miliarde de lei, cu 17% mai mult decât anul anterior. Taxele plătite de companie către stat se ridică la 900 de milioane de lei.

Pe componenta de export prin eMAG Marketplace, antreprenorii români au vândut produse de peste 552 milioane de lei, în creștere cu 40%.