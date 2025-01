Vânzările de locuinţe au crescut în 2024 cu 7,6% în Bucureşti şi Ilfov şi cu 6,6% la nivel naţional

Aproape 169.000 de unităţi rezidenţiale au fost tranzacţionate în 2024 în România, în timp ce numărul locuinţelor vândute în Bucureşti şi Ilfov, cea mai mare piaţă regională a ţării, a depăşit 60.000 de unităţi, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), sintetizate de SVN Romania.

„2024 a fost un an bun pentru piaţa rezidenţială locală, cu un vânzări în creştere, în ciuda unor estimări negative. Principalii factori care au dus la înregistrarea acestui rezultat au fost majorările de salarii, îmbunătăţirea accesibilităţii generale a cumpărării unei locuinţe şi scăderea dobânzilor pe segmentul fix. Pe de altă parte, livrările de locuinţe noi au scăzut în mai multe centre regionale din ţară, inclusiv în Bucureşti şi împrejurimi, fapt care se va perpetua, din păcate, şi în acest an. Cu vânzări în creştere şi livrări în scădere, presiunea pe preţuri va creşte şi mai mult. Cu toate acestea, estimăm că 2025 va fi un nou an bun pentru piaţa rezidenţială locală”, a declarat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Timişoara a redevenit în 2024 cea mai importantă piaţă rezidenţială regională din România după regiunea Bucureşti – Ilfov, ţinând cont de numărul de locuinţe tranzacţionate, devansând Iaşiul, Cluj – Napoca, Constanţa şi Braşov.

Cea mai pronunţată creştere a vânzărilor de locuinţe în rândul celor mai importante pieţe regionale a fost înregistrată în Iaşi, de 38,1%, în timp ce cel mai slab rezultat a fost înregistrat în Braşov, unde numărul unităţilor rezidenţiale vândute în 2024 a fost mai mic cu 11% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2023.