Vânzările de locuinţe din Hong Kong scad la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani

Vânzările de locuinţe din Hong Kong au scăzut cu 40% de la an la an, ajungând la cel mai scăzut nivel de la criza financiară globală din 2008, potrivit datelor de la registrul funciar local şi a previziunilor agenţiilor imobiliare, scrie Financial Times, citat de ZF.

Se aşteaptă ca prăbuşirea uneia dintre cele mai scumpe pieţe imobiliare din lume să atingă punctul minim abia la jumătatea anului 2023, iar preţurile locuinţelor ar putea scădea cu până la încă 10% în acest an, au declarat analiştii.

Anul trecut „a fost cel mai prost an din 2008 încoace pentru sectorul rezidenţial din Hong Kong", a declarat Praveen Choudhary, analist de acţiuni la Morgan Stanley, specializat în imobiliare şi conglomerate din oraş.

Vânzările de locuinţe încheiate de braţul de dezvoltare imobiliară al celui mai bogat om din Hong Kong, Li Ka-shing, s-au înjumătăţit faţă de 2021, în condiţiile în care oraşul s-a străduit să îşi revigoreze economia după ani de restricţii dure în urma Covid-19. Tranzacţiile cu case noi la CK Asset Holdings, unitatea imobiliară a lui Li, au scăzut de la 900 în 2021 la aproximativ 450 în 2022, în timp ce teritoriul s-a luptat cu prima sa epidemie semnificativă de Covid, care a atins vârful în luna martie.

Valoarea totală a tranzacţiilor pentru vânzările sale s-a dublat, ajungând la aproximativ 26 miliarde de dolari HK (3,3 miliarde de dolari americani), datorită vânzării de apartamente de lux. Însă vânzările de la 21 Borrett Road, un proiect de primă mână în inima oraşului, au fost analizate cu atenţie după ce 152 de unităţi au fost vândute pentru o sumă totală de 21 miliarde de dolari HK, preţul mediu al metrului pătrat fiind cu aproximativ un sfert mai mic decât media altor unităţi vândute anterior.

„Valoarea totală a tranzacţiilor din acest an este mai bună decât se aştepta", a declarat pentru Financial Times William Kwok, directorul principal de vânzări al CK Asset. „O tranzacţie în bloc este la fel ca vânzarea unităţilor în parte atunci când vine vorba de volumul vânzărilor din perspectiva companiei".

În cadrul politicii Beijingului de "Covid-zero", Hong Kong şi-a redeschis abia recent graniţele cu restul lumii şi este de aşteptat să reia călătoriile fără carantină în China de la jumătatea lunii ianuarie.

Acordurile de vânzare de locuinţe noi s-au prăbuşit la 10.068 între ianuarie şi noiembrie 2022, de la 16.136 în aceeaşi perioadă din 2021, potrivit registrului funciar local, în timp ce valoarea tranzacţiilor s-a înjumătăţit de la 214 miliarde de dolari HK la 107 miliarde de dolari HK.

Acordurile anuale de vânzare de locuinţe în 2022 sunt proiectate să fie mai mici decât cele din 2008, la 11.046 de unităţi, pe baza datelor preliminare din decembrie, potrivit agenţilor imobiliari de la Midland Realty şi Centaline Property Agency.

Stewart Leung, vicepreşedinte al conglomeratului imobiliar Wheelock Properties din Hong Kong, a declarat că dezvoltatorii „probabil vor trebui să aştepte până la jumătatea anului 2023 pentru a vedea lumina de la capătul tunelului". Wheelock a vândut aproape 600 de locuinţe noi în 2022, la o valoare totală de aproximativ 9,5 miliarde de dolari HK, comparativ cu 2.100 de unităţi şi 33,1 miliarde de dolari HK în anul precedent.