Vești de pe șantierul A1 Sibiu-Pitești. Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi gata înaintea termenului

Constructorul austriac (PORR) lucrează acum la montarea:
– sistemelor anti-incendiu
– sistemelor de evacuare a noxelor dar și a fumului (în caz de incendiu)
– sistemelor de iluminat.
Urmează:
– montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului (două treceri pietonale și o trecere auto)
– aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor
– colmatarea rosturilor de dilatație a căilor de rulare.
Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km) a ajuns la aproape 85%.
În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).
Acest proiect, în valoare de 1,67 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.