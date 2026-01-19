Vești de pe șantierul A1 Sibiu-Pitești. Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi gata înaintea termenului

Vești bune de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești: lucrările în tunelul Momaia avansează în ritm alert. Deschiderea circulației ar putea veni chiar din acest an, mai devreme decât era planificat, transmite Cristian Pistol, directorul CNAIR.