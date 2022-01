ZF: Compania românescă UiPath a pierdut un sfert din capitalizare de la începutul anului 2022 - 5,3 mld. Pe Wall Street pare a se instala panica

Astfel, compania pornită în Bucureşti şi ajunsă pe cea mai puternică piaţa de capital din lume a pierdut 5,3 mld. dolari capitalizare de la începutul acestui an ajungând la preţurile curente la o valoare de piaţă de 17,4 mld. dolari.

Spre comparaţie indicele Nasdaq are minus 17% de la începutul acestui an, Dow Jones minus 9%, S&P minus 12%, aşadar scăderi agresive pentru prima lună a anului 2022. La Bucureşti BET are minus 1,7%.

La aceste preţuri deţinerea lui Daniel Dines, CEO şi co-fondator, este de circa 3,6 mld. dolari. Spre comparaţie la listarea din 21 aprilie 2021, când UiPath a închis la 70 de dolari, investiţia lui Dines era de circa 7,7 mld. dolari.

Luni aproape toate marile companii de pe Wall Street sunt pe scădere la ora redactării acestei ştiri, precum 6,4% pentru Microsoft, 4,6% pentru Amazon, 4,5% pentru Apple, 9,5% pentru Tesla, 10% pentru Nvidia, în ceea ce analiştii consideră că este cea mai mare migraţie de până acum a investitorilor dinspre “growth” spre “value”.

Potrivit presei internaţionale, pe Wall Street începea să se instaleze un comportament de panică, cel puţin din punct de vedere tehnic.

Publicaţia MarketWatch notează că tranzacţiile de luni arată a panică, investitorii fiind martori ai unor scăderi care se intensifică în contextul unei luni dureroase pentru cei optimişti, declanşată de îngrijorările legate de politică monetară, de evaluările ridicate ale acţiunilor şi de inflaţie.

În plus, îndoielile legate de anumite părţi ale economiei şi evenimentele din afara SUA, cum ar fi relaţiile dintre China şi SUA, conflictul dintre Rusia şi Ucraina şi tulburările din Orientul Mijlociu, contribuie, de asemenea, la un ton negativist sau pesimist pentru investitori.

Confluenţa de incertitudini face ca pieţele să se afle într-o corecţie sau în apropierea unei corecţii sau să se îndrepte spre o piaţă bear.